Vous venez tout juste de vous procurer une PS5 et vous ne savez pas comment fonctionne le système Internet et réseaux de votre console. Vous ne le savez peut-être pas encore, mais la Playstation 5 est dotée d’un système de connexion avancé qui vous permet d’accéder a plusieurs sites internet. Si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, vous êtes à la bonne adresse. Apprenez à accéder à Internet sur la PS5 , apprenez à booster votre connexion internet et a transférer les donnes de votre PS4 a la PS5 grâce à intérêt, tout de suite dans notre article.

Contrairement à la Switch, la PS5 est dotée d’un système de messagerie qui vous permet d’être en communication avec votre contact et de leur envoyer des messages. C’est justement cette messagerie qui vous permettra d’accéder à internet de façon secrète. En effet, en envoyant un lien cliquable à l’un de vos contacts vous pouvez cliquer déçu et le navigateur internet s’ouvrira dans une fenêtre secrète.

La fenêtre ne s’ouvrira évidemment pas en plein écran mais s’affiche en deux formats selon votre choix avec une option mobile en vertical.

Il faut cependant savoir que certains sites ne sont pas tels que le site SUTOM.

Pour accéder à la messagerie de la PS5 il suffit de cliquer sur le bouton PS sur votre DualSense. Ce bouton permettra d’activer le centre de contrôle et vous donnera également l’accès à base de jeux. Sélectionnez par la suite un contact parmi les contacts de votre liste d’amis et puis tapez le site auquel vous voulez accéder ou tapez simplement Google pour accéder à la plateforme de recherche à partir de la messagerie . Sachez que si vous quittez le navigateur pour revenir au menu principal vous risquez de perdre perdre votre session de recherche. C’est pourquoi, l’accès à internet à partir de la PS5 reste assez compliqué et délicat, naviguer à partir de votre ordinateur est évidemment plus efficace et plus simple.

Il existe des astuces qui vous permettront de booster la connexion internet de votre PS5 afin de vous permettre de télécharger des jeux us rapidement. Il suffit de régler quelques paramètres et le tour est joué. Voici des astuces qui vous aideront à optimiser la connexion internet dans la Playstation5.

Vérifier le type de réseau internet

Il faut tout d’abord vérifier le type de connexion que vous avez. Sachez qu’une connexion avec la fibre est plus rapide que la connexion ADSL.

Vous pouvez vérifier la vitesse de votre connexion fibre en effectuant un speed test sur internet. Cela vous permettra de connaître les performances de votre connexion internet , si elle est rapide ou lente. Ainsi vous pouvez savoir si vous pouvez télécharger les jeux depuis votre Playstation 5 de façon rapide ou non.

Utiliser l’Ethernet

Si vous voulez augmenter la capacité de de connexion internet dans votre Playstation 5, nous vous conseillons de brancher votre console à l’Ethernet.

Lorsque vous allumez votre PS 5 pour la première fois , il faut la connecter à un réseau wifi. A ce moment la nous vous recommandons de vous connecter à grâce à un câble Ethernet qui coûte moins de dix euros et connecter la console à la box internet. De cette manière, soyez sur que votre connexion sera plus rapide et plus stable.

Vérifier le branchement du wifi avec votre PS 5

Si vous avez opté pour le wifi comme réseau internet il est possible de régler les paramètres pour optimiser la vitesse de votre connexion internet dans la Playstation 5.

Vérifier en premier lieu la proximité de la console avec le WiFi, il ne faut pas qu’ils soient loin l’un de l’autre

Il est également nécessaire de placer votre wifi dans un endroit où le réseau internet est fluide.

Évitez de placer le wifi près des objets qui risquent de bloquer le passage des ondes internet tels que les murs épais , micro ondes etc…

Transférer les données de sa PS4 à sa PS5 en utilisant le réseau internet

Si vous souhaitez transférer les données qui se trouvent sur votre Playstation 4 vers la Playstation 5 il existe plusieurs méthodes. L’une des méthodes les plus simples est de le faire via connexion internet. Pour se faire il faut que :

Les deux consoles soient connectées en même temps ;

Utiliser un câble Ethernet.

Il suffit de suivre quelques étapes pour effectuer le transfert en accédant aux paramètres et en sélectionnant la fonctionnalité système. Sélectionnez par la suite l’onglet transfert de données. Vous allez pouvoir suivre les étapes grâce au guide qui s’affichera pour vous dicter les démarches à suivre afin d’effectuer le transfert.

Le transfert s’effectue facilement et rapidement en quelques minutes uniquement, surtout si votre connexion internet est rapide et fluide.