La dernière console Sony était attendue depuis l’annonce de sa sortie en 2020. En parallèle à la rétrocompatibilité des jeux, les amateurs de jeux vidéo attendaient le retour du lecteur Blu-ray qui était absent dans le design de la console précédente, la PS4. C’est en effet une qualité qui permet d’avoir une bibliothèque de jeux riche et variée.

Si vous êtes un amateur de la console japonaise, nous avons tout ce que vous devez savoir sur la PS5 avec le lecteur.

Quelles sont les caractéristiques techniques de la PS5 avec le lecteur ?

L’aspect technique de la dernière console de Sony est pratiquement le même, qu’il s’agisse de la console avec ou sans lecteur. La PS5 possède :

Un processeur AMD composé de 8 cœurs d’une fréquence 3,5 GHz ;

Un processeur graphique Nari Radeon: 10,28 TFLOP, 36 CU de 2,23 GHz ;

Une résolution 8K avec une option 4K ;

Une mémoire SSD de 825 Go.

Notez que la capacité de stockage de la PS5 avec lecteur est plus importante que l’édition numérique.

(Drop Update) Link for #Target #PS5 Disc Version below. Will say « Out of Stock » right now but #PS5Drop coming this morning. Be ready! https://t.co/iQkmTN8HYx — Restock GOAT * Drop Alerts for PS5 & Xbox Series X (@RestockGOAT) April 15, 2022

PS5 avec lecteur ou sans lecteur, laquelle choisir ?

Sony a commercialisé deux modèles de PS5 différents. L’une est dotée d’un lecteur tandis que l’autre n’en possède pas. Les deux consoles sont cependant assez similaires et présentent des caractéristiques qui se rapprochent. Voici les avantages de chacune.

La PS5 classique :

Cette édition se caractérise par l’intégration du lecteur Blu-ray, une option absente dans la PS4 qui la précède. Cela vous donne l’occasion d’acheter des jeux vidéo physiques qui ont tendance à être moins chers que ceux que l’on trouve sur le PlayStation store.

Vous pouvez également trouver des jeux de deuxième main qui vous reviendront encore moins chers. C’est donc la console idéale pour les grands amateurs de jeux vidéo.

La console est aussi caractérisée par sa capacité de lecture et sa haute résolution. Le lecteur peut effectivement lire des Blu-ray en 4k. Cela reste un avantage intéressant puisque les lecteurs 4k seuls coûtent en moyenne plus de 100 €.

Notez par contre que le design de la PS5 classique n’est pas des plus flatteurs. L’intégration du lecteur à en effet altéré le design de la console et sa fente n’est pas très esthétique.

Ceci dit, le grand désavantage de la PS5 avec le lecteur est son prix. La console est effectivement plus chère que l’édition numérique même si elle demeure un bon investissement notamment grâce au lecteur Blu-ray.

La PS5 Digitale :

Cette édition est quant à elle dépourvue du lecteur Blu-ray. Les joueurs doivent donc passer par le PlayStation store afin d’acquérir leurs jeux ce qui est assez coûteux à la longue. C’est donc une console destinés à ceux qui ont quelques préférences ludique et préfèrent avoir une ludothèque limitée.

Ceci dit, cela est équilibré par le coût total de la console qui est relativement moins élevé que celui de l’édition classique. La PS5 Digital coûte environ 100€ de moins ce qui est plus avantageux et plus économique.

La console est aussi plus esthétique puisqu’elle ne possède pas de lecteur et présente un design plus fin et discret que la précédente.

Elle est également plus discrète lors des parties et est moins bruyante. En effet le lecteur Blu-ray de l’édition classique à tendance à émettre un bruit lors des parties ce qui est plutôt désagréable. La version digitale est aussi plus performante en matière de résistance puisqu’elle chauffe moins.

Les lecteurs Blu-ray sont une option intéressante dans les consoles de jeux mais ils sont souvent accompagnés de quelques problèmes. Il arrive en effet que le lecteur ne lise pas le CD des jeux. La solution à ce type de problème est très simple et vous avez le choix entre trois démarches.

Nettoyage du lecteur :

Il se peut que le lecteur refuse de lire le CD tout simplement à cause d’une accumulation de poussière ou autres problèmes liés à l’entretien. Pensez alors à faire un nettoyage et procédez comme suit :

Passez un chiffon propre sur le lecteur ;

Intégrez un autre Blu-ray de jeu ;

Orientez le lecteur vers la gauche lorsque la console est verticale.

Revoir les configurations :

Si le nettoyage du lecteur ne porte pas ses fruits, pas de panique, il s’agit alors certainement d’un problème de configuration. Dans ce cas là la solution est simple puisqu’il suffit de vous rendre dans les paramètres de la console et sélectionner les configurations du Blu-ray pour régler le problème.

Chercher des solutions auprès de Sony :

Dans certains cas, le problème du lecteur est plus poussé et les deux méthodes précédentes ne fonctionnent pas. Dans ce cas là, pensez à vous rendre sur le site de Sony qui présente de nombreuses réponses et solutions à ce type de problème.

Vous pouvez également faire appel au service client de la marque si vous n’arrivez toujours pas à utiliser votre lecteur Blu-ray.