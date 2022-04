La PS5 (l’un des produits les plus recherchés en ce moment) est une console de jeu sortie en France le 19 novembre 2020 et est assez prisée de nos jours. La PlayStation 5 propulse les joueurs de consoles dans le monde du jeu en 4K/60 FPS.

Prix, performances, design, jeux qui y sont disponibles et plus encore vous seront détaillés dans le présent article. On fait le point sur tout ce que vous devez savoir sur ce tout nouveau gadget de Sony !

Design de la PS5

La conception et le design de la PS5 adoptent un style futuriste assez différent du visuel de la version développeur ayant fuité il y a maintenant quelques mois. La console se présente sous forme d’une boîte déposée à l’horizontale ou à la verticale, ayant des formes arrondies ainsi que des éléments en plastique noir et blanc. Sony inclut un socle dans la boîte de la PS5 afin de caler la console.

Ils ont également adopté un design avec des formes arrondies paramétriques, ce qui change du minimalisme que le constructeur et son concurrent Microsoft nous ont habitué à voir. Le design de cette dernière a été salué par une vaste majorité de joueurs, bien qu’il ne fasse pas l’unanimité.

La PS5, avec sa taille XXL imposante, est plus grande que les autres consoles de jeux vidéo, y compris la PlayStation. Ce design spacieux a été créé par Sony afin d’éviter tout problème de surchauffe d’un quelconque composant interne. Une bonne nouvelle est qu’il sera bien possible de personnaliser son design si celui-ci n’est pas totalement à votre goût. La marque vient de lancer les premières coques colorées pour la PS5 en janvier 2022. Celles-ci sont disponibles en :

Noir ;

Bleu ciel ;

Rouge ;

Violet ;

Rose.

Leur prix sera affiché à 55 dollars voir en euro la difference la pièce. Le constructeur va également proposer des manettes DualSense dans ces mêmes coloris, afin d’unifier le contrôleur avec la nouvelle facette de la console.

Quel est le coût de la PS5 ?

Le prix officiel des deux modèles de PS5 est de :

499.99 euros pour la PS5 ;

399.99 euros pour la PS5 Digital Edition.

Le constructeur de cette console n’a en revanche pas réussi à défier l’engouement face à la sortie de la PS5. Elle est désormais en rupture de stock, et ce, depuis sa sortie. Il promet un approvisionnement proche et régulier, mais il ne faut pas s’attendre à une amélioration sur le court terme.

Méfiez-vous des arnaques ! Les spéculateurs, en raison de la pénurie, sont sur le coup et font flamber les prix. eBay participe à la chasse aux escrocs revendant la photo de cette console. Si vous en avez les moyens, vous pouvez vous tourner vers les accessoiristes tels que TrulyExquisite, qui proposent des éditions un peu bling bling de cette dernière. Le point positif, c’est qu’il y en a toujours en stock.

Quels sont les jeux disponibles sur la PS5 ?

Sony opte pour de multiples titres authentiques pour se démarquer face à la Xbox Series X de son rival Microsoft. Mais pour l’heure, ses jeux ne sont pas très nombreux, on cite :

Demon’s Souls ;

Spider-Man ;

Returnal ;

Ratchet and Clank.

D’autres jeux arrivent prochainement. D’ailleurs, la marque développe plus de 25 jeux uniques, qui, pour la moitié, sont de nouvelles licences. Nous pouvons dès maintenant citer God of War Ragnarok, ayant été présenté durant le PlayStation showcase le 09 septembre 2021 et qui devrait être en 2022 un des plus gros titres.

Les mois prochains seront également chargés, avec notamment la sortie de Deathloop ou d’Horizon Fordidden West. D’autres titres sont à surveiller tels que :

Projet Eve ;

Forspoken ;

Le remake de Star Wars Knights of the Old Republic.

La console accueille bien évidemment des jeux multiplateformes comme Assassin’s Creed, Control Ultimate Edition ou encore FIFA 21. Control Ultimate Edition représente une bonne preuve des capacités de la console en matière de ray-tracing.

Quels sont les accessoires de la PS5 ?

Sony a sorti plusieurs accessoires PS5. Le premier d’entre eux est le casque Pulse 3D, spécialement réglé pour correspondre au son conçu pour les consoles. Sony affirme que le casque permet aux joueurs de sentir le son se déplacer d’avant en arrière, de haut en bas et autour d’eux.

Dans Gran Turismo 7, par exemple, l’audio 3D permettra au joueur de détecter la position des autres voitures sur la piste. Il existe également une élégante station de recharge noir et blanc capable de charger deux contrôleurs DualSense simultanément.

Il y a aussi la caméra HD, un type de webcam capable de diffuser des vidéos 1080p. On note aussi que l’appareil dispose de deux lentilles, une indication que l’accessoire peut comprendre le volume (mais cela reste à confirmer).

La PS5 dispose aussi d’une télécommande pour le contrôle de la lecture DVD et Blu-Ray ou de films et séries sur les services de vidéo à la demande. La télécommande est d’ailleurs équipée de boutons dédiés aux services de streaming Netflix, YouTube, Disney+, et Spotify.

La marque a également donné une liste d’accessoires pour PS4 qui vont être compatibles avec la PS5, notamment :