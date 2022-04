Techniquement, la PlayStation 5 s’est hissée au sommet de sa concurrence grâce à ses nombreux atouts. Puissance brute de 10,28 TFLOPs, système de son 3D, SSD de 825 Go à 5,5 Go/s, temps de chargement fortement réduit, le contrôleur DualSense a travaillé pour renforcer l’immersion, la PS5 Sony a réellement de quoi vous faire rêver !

Nous avons, dans le présent article, rassemblé pour vous quelques informations des plus importantes au sujet de cette nouvelle invention, concurrente directe de la Series S et de la Xbox Series X. Suivez-nous donc pour plus d’informations sur le sujet.

Architecture de la PS5

Le concepteur de la PlayStation 5 affirme qu’en pas plus d’un mois, les développeurs pourront contrôler et maîtriser cet engin. Pour ce faire, ils se sont reposés sur la nouvelle architecture RDNA 2 d’AMD pour la GPU ainsi que pour la GPU.

La nouveauté de l’architecture de cette console est qu’elle ne tourne pas forcément en continu à pleine puissance. Sa fréquence est assez variable, ce qui signifie qu’elle peut être réglée en fonction du jeu, bien que Sony assure qu’elle fonctionnera la plupart du temps à 3,5 GHz. Les développeurs peuvent agir seuls afin de contrôler au mieux leurs titres.

Le principal avantage de cette philosophie est qu’elle pourra offrir une bien meilleure gestion thermique. En effet, une adaptation peut être faite pour réduire la chauffe sur les scènes où le processeur peut ne pas tourner à plein régime, ce qui procurera des ventilateurs moins bruyants ainsi que de meilleures performances.

Sony promet un futur démontage de la PS5 afin de dévoiler son système de refroidissement. Rappelez-vous que de nombreux calculs effectués pour votre jeu, notamment des calculs de raytracing ou des calculs de géométrie simples, sont utilisés pour de petits processeurs spécialisés dans l’architecture de cette console.

La puissance de calcul de CPU de cette dernière est ainsi conjuguée avec les petits processeurs afin de fournir plus de puissance ou libérer d’autres fonctions. Tout est une question d’optimisation, donc les développeurs doivent s’en charger.

Quel est le prix de la PS5 ?

Le 16 septembre 2020, la firme japonaise a tenu une conférence où elle a révélé le prix des deux versions de la PS5, à savoir :

399 euros pour la Digital Edition ;

499 euros pour la Standard Edition.

Ces deux dernières sont disponibles en France de manière officielle depuis le 19 novembre dernier. Toutefois, Sony a du mal à suivre, à tel point que les consoles sont en rupture de stock partout dans les magasins physiques comme dans ceux en ligne.

Jim Ryan a expliqué au magazine GQ que l’erreur avait été causée par une très forte demande des joueurs (4,5 millions d’unités ont été vendues en décembre 2020) et que la chaîne de production a été ralentie à cause de la pandémie de la COVID-19.

Les stocks ne devraient malheureusement pas augmenter avant plusieurs mois et les actuelles difficultés devraient se poursuivre jusqu’en 2022. Pour l’année fiscale 2012, Sony devait disposer de suffisamment de composants afin d’atteindre son objectif de production de 14,8 millions de PS5.

La manette officielle de la PlayStation 5 est la DualSense. Celle-ci a été présentée sur le blog PlayStation43 le 07 avril 2020 et remplaça la DualShock. Cette dernière est la première à être bicolore (noire sur la partie inférieure et blanche sur la partie supérieure).

Elle est dotée d’un LED lumineux bleu et d’un pavé tactile cliquable, tout comme la DualShock. Son design se rapproche de celui des manettes Xbox et est plus massif que celui des précédents contrôleurs PS5. Un connecteur USB Type-C lui permet de se charger. Tout comme ses prédécesseurs, elle intègre une batterie de 1 560 mAh. La firme nippone met bien en avant les fonctionnalités de cette nouvelle manette, qui, selon elle, vont renforcer l’immersion dans le jeu.

Le retour de force des gâchettes L2 et R2 combiné à la vibration précise fournie par le nouveau moteur tactile peut vous faire sentir la traction des cordes ou des pédales d’accélérateur ou même une différence de revêtement d’une route.

La manette intègre également un haut-parleur ainsi qu’un microphone qui permettra d’avoir une conversation entre les joueurs. Elle pourra automatiquement reconnaître son utilisateur.

Quelles sont les caractéristiques techniques de la PS5 ?

Trouvez ci-dessous les caractéristiques techniques de la PlayStation 5 :

Un processeur AMD : il se base sur la 3e génération Ryzen ZEN 2 avec 8 cœurs de 3,5 GHz ;

Rétrocompatibilité PS4 : la quasi-totalité des jeux PS4 seront à terme compatibles avec la PS5 ;

Processeur graphique personnalisé Navi ;

Afin d’avoir une bien meilleure expérience audio, vous aurez une puce audio 3D personnalisée ;

Une bande-passante de 448 GB/s ;

16 GB GDDR6 256-bit de mémoire vive (RAM) ;

IO Throughput de 8 à 9 GB/s compressé et de 5,5 GB/s brute.

De plus, vous aurez un SSD ultra-rapide (5,5 Go/s), ce dernier est d’ailleurs fait dans le but de gérer des demandes spécifiques au niveau du jeu. Il possède une capacité de stockage de 825 Go. La connexion se fera en PCIe 4.0, vous avez aussi la possibilité de le remplacer vu qu’il est amovible. Il y aura un lecteur Blu-ray 4K et une résolution 8 K ainsi qu’une option 4K.