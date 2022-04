IPhone d’occasion : cela vaut-il la peine d’en acheter un ?

L’iPhone est un téléphone sophistiqué et il est considéré comme étant l’un des meilleurs smartphones au monde.

En effet, ce dernier représente 21.3 % de la part du marché mondial et attire de milliers d’acheteurs chaque année.

Quels sont les avantages d’acheter un iPhone pas cher reconditionné ?

Notamment grâce à ses versions améliorées qui promettent une multitude de fonctionnalités comme des batteries puissantes et des appareils photo en haute définition.

Cependant, le prix des iPhone reste assez élevé et c’est pour cette raison-là que de plus en plus de personnes ont recours à l’achat d’iPhone reconditionnés. Alors, comment ces derniers fonctionnent-ils exactement et où les trouver ? On vous dit tout !

Qu’est-ce qu’un iPhone reconditionné ?

Un iPhone reconditionné désigne un iPhone qui a déjà été utilisé, donc anciennement appartenu à un utilisateur. L’iPhone reconditionné est remis en état avant d’être vendu par un professionnel ou réparateur de téléphones mobiles qualifié. En effet, ce dernier va vérifier l’état de fonctionnement général de l’appareil et réaliser un contrôle technique et esthétique afin de déceler les moindres défaillances du téléphone et remplacer ses pièces si nécessaire y compris l’écran, la batterie ou bien l’appareil photo.

Les appareils iPhone reconditionnés proviennent généralement de particuliers ou bien d’entreprises suite au retour du téléphone par les clients après son achat ou bien un échange sous garantie.

Le reconditionnement d’un iPhone déjà utilisé est une opération complexe et laborieuse qui est réalisée par des entreprises spécialisées. Ainsi, le reconditionnement passe par de nombreuses étapes dont principalement les suivantes :

Le contrôle visuel et esthétique : pour contrôler l’état extérieur du téléphone et identifier des rayures ou des chocs ;

Le contrôle technique : il permet d’évaluer le fonctionnement de l’appareil et de ses composants, notamment la batterie, les capteurs photos ou bien les haut-parleurs ;

Le contrôle de la provenance et de l’état de déblocage : cette étape est cruciale, car elle permet de déterminer la légitimité du téléphone utilisé pour s’assurer qu’il n’a pas été volé ou bloqué sur l’iCloud. Cette étape permet également de réinitialiser l’appareil et de le débloquer pour qu’il soit opérationnel et compatible avec tous les opérateurs mobiles ;

Le Réemballage : cette étape consiste à placer l’iPhone reconditionné dans un emballage générique avec des accessoires Apple neufs dont un cable lightening et un adaptateur.

Quels sont les différents grades de reconditionnement d’un iPhone ?

Le niveau de reconditionnement d’un iPhone va influer son prix d’achat ainsi que l’état esthétique de l’appareil. De ce fait, nous distinguons 3 grades de reconditionnement différents pour l’iPhone :

Le grade A : il présente la meilleure qualité de reconditionnement possible, les appareils appartenant à ce grade-là sont quasiment remis à neuf avec très peu, voire aucune rayure ou éraflure ;

Le grade B : les iPhone de grade possèdent une excellente qualité de remise à neuf avec un prix plus abordable que les iPhone de grade A ;

Le grade C : bien qu’ils soient fonctionnels, les iPhone de classe C présentent des défauts esthétiques très visibles comme des égratignures sur le boîtier ou le couvercle du téléphone et ont donc une qualité de reconditionnement inférieure aux téléphones de grade A et B.

Où acheter un iPhone reconditionné par cher ?

Votre iPhone, iPad, Apple Watch est cassée et vous n’avez pas de service de réparation agréé par Apple à proximité ? Pas de problème, direction WeFix, Fnac ou Darty 🛒🪛 ⬇️⬇️⬇️https://t.co/RhEc19uriV — TechGriot (@TechGriot) April 7, 2022

Les téléphones iPhone reconditionnés sont disponibles sur plusieurs points de vente différents, y compris des sites spécialisés dans la vente de smartphones d’occasion de la marque Appel tels que CertiDeal, Amazon Renewed, la Fnac 2nde Vie ou bien Back Market.

Combien coûte un iPhone reconditionné ?

Le prix d’un iPhone reconditionné dépendra avant tout de sa garantie, de son modèle ainsi que de son niveau de reconditionnement, par exemple un iPhone X 256 Go 5,8 de grade A reconditionné est accessible à partir de 310 € alors qu’un modèle iPhone 12 coûtera environ 487 €.

Afin de choisir un bon modèle d’iPhone reconditionné, il faudra tenir compte de votre budget ainsi que de vos besoins. Vous devez également veiller à obtenir une certification de reconditionnement par l’entreprise qui vous a vendu l’appareil dans le but d’éviter toute mauvaise surprise.

Par ailleurs, il faudra s’assurer que le smartphone corresponde au descriptif donné sur le site et que l’image soit de bonne qualité afin de mettre en avant les différents constituants du téléphone, y compris l’appareil photo avant et arrière, les capteurs ou bien le bouton power !