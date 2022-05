Revolut est une néobanque des plus connues en Europe. En effet, cette banque est réputée pour ses frais réduits, ses différentes offres et son application mobile. Revolut a séduit des millions d’utilisateurs en quelques années seulement et évolue à un rythme alarmant, notamment en France.

Revolut offre à ses clients, un compte bancaire multidevises, qui en plus d’être gratuit, a la possibilité d’être associé à une MasterCard : une option disponible parmi ses différentes offres.

D’autres services additionnels sont proposés via ces offres et c’est ce que nous allons voir dans cet article.

Que représente réellement la banque en ligne Revolut ?

La Neobank « Revolut » a vu le jour à Londres durant l’année 2015. Son objectif primaire est d’offrir un compte bancaire qui pourrait être accessible à tous ceux qui souhaitent en avoir un. Revolut ne veut pas faire la différence entre ses clients : favoriser un client selon sa catégorie sociale, professionnelle, son pays ou ses revenus, ne font pas partie des valeurs de cette banque. Tout ceci, avec des coûts minimes.

Revolut promet à ses clients des services bancaires traditionnels sans déplacement. Un atout majeur pour une banque qui depuis la crise sanitaire ne permet naturellement pas le déplacement vers une banque physique.

En 2022, cette banque mobile a enregistré plus de 12 millions de clients à travers le globe.

Quels sont les différents comptes bancaires proposés par la banque en ligne Revolut ?

La néobanque propose pas mal offres pour ses clients. À ce jour, il existe trois différents comptes bancaires.

Le compte bancaire Revolut Standard

On parle d’une offre gratuite, permettant de bénéficier d’un compte bancaire anglais avec toutes ses fonctionnalités proposées par l’application mobile.

Lors d’un voyage à l’étranger, sachez toutefois que les distributeurs automatiques ne vous permettent qu’un total de : 200 euros de retrait sans frais. Un point qui pourrait déranger quand on va dans un pays où l’argent et les dépenses sont au rendez-vous.

Le compte bancaire Revolut Plus

Ce compte est payant et propose quelques offres que l’on peut retrouver dans le Revolut Standard et d’autres dans le Revolut Premium avec quelques avantages en plus : des assurances paiement ainsi qu’un support client.

Le compte bancaire Revolut Métal

L’offre Revolut métal est une offre de qualité qui permet de profiter des mêmes avantages proposés par Revolut Premium, avec quelques détails en plus.

En effet, votre carte bancaire est ici en métal et non pas en plastique. Concernant les caractéristiques, cette carte reste identique aux Mastercard que vous avez l’habitude de voir. Seul le poids et le design changent.

Le compte bancaire Révolut métal vous offre du Cashback. Autrement dit, une partie de vos paiements vous est envoyée via carte. Votre engagement Revolut Métal est d’une durée de 12 mois.

Le compte bancaire Revolut Premium

Cette offre propose des avantages identiques à ceux d’un compte classique avec quelques détails supplémentaires. Grâce à la carte virtuelle éphémère proposée par ce service, vous avez la chance de réaliser des paiements ponctuels sur le web en toute sécurité.

De plus, si vous voyagez souvent, vous serez content d’apprendre que vous avez accès à une gamme d’assurances et d’assistance voyage. Enfin, le client chez Revolut dispose d’un accès aux crypto-monnaies, aux salons d’aéroports et d’un envoi sans frais de leur carte.

Les avis sur la banque en ligne Revolut

Accessible à tous, la néobanque Revolut est une alternative aux banques traditionnelles. Cette banque permet à toutes les personnes souhaitant de faire des économies de ne pas avoir affaire à une augmentation de frais bancaires.

En effet, Revolut est l’une des meilleures banques mobiles. Ses clients ont le droit de :

s’y souscrire sans frais et sans engagement : cela représente un gage de transparence de la part de cette banque ;

de profiter d’un cashback durant leurs achats en Europe et en dehors, et ce, grâce à l’offre Revolut Métal ;

offre un choix de cartes de paiement varié ;

une carte Revolut pour les voyageurs pour des retraits partout dans le monde.

Revolut lance « Revolut Bank » en France, permettant à tous les clients de rejoindre un véritable établissement bancaire.