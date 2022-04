De plus en plus de personnes traversent les frontières pour aller dans un pays étranger. Les raisons valables sont parfois les études, une offre d’embauche, un simple voyage et même parfois, des affaires commerciales.

Que ce soit pour un besoin tout à fait ponctuel ou régulier, nombreux sont ceux qui optent pour une banque internationale. En effet, c’est le genre de banque connue pour ses avantages : des services internationaux qui charment différentes personnes souvent en besoin de quitter le pays de domiciliation.

Voilà des points attractifs qui laissent ces agences bancaires étrangères très sollicitées.

Compte bancaire à l’étranger : quelle offre choisir ?

Que ce soit pour un voyage d’affaires, des vacances ou pour faire le tour du globe terrestre, partir à l’étranger demande de l’organisation et bien sûr un budget. Loin des dépenses que vous pouvez avoir à gérer durant vos déplacements, au sein d’un hôtel ou d’un restaurant, les frais bancaires devraient également être le centre de votre occupation.

En effet, les prix peuvent parfois être élevés selon la zone vers laquelle vous vous dirigez. Pour alléger vos dépenses, avoir recours aux services d’une banque en ligne dans un pays étranger est « la solution » !

Il existerait des plateformes qui vont jusqu’à offrir à leurs clients, une carte bancaire sans pour autant payer quelconques frais.

Voici les meilleures banques étrangères en ligne :

BforBank ;

Ma Frensh Bank ;

Hello Bank ;

Fortuneo ;

Monabanq ;

N26 ;

Boursorama banque.

Prenez le temps de consulter les offres de chaque banque avant de procéder à l’ouverture de votre compte bancaire étranger.

Choisir sa banque en ligne étrangère : les critères à consulter avant de partir en voyage

Avant de choisir votre banque en ligne étrangère, il y a plusieurs critères que vous devez prendre en considération. En effet, les tarifs d’une plateforme représentent le premier critère de sélection, ils diffèrent d’une banque en ligne à une autre. Vous pouvez trouver des banques qui proposent des services gratuits tels que la réception d’une carte bancaire gratuite.

De plus, si vous voulez profiter pleinement des offres bancaires offertes par les banques étrangères, privilégiez une banque en ligne qui propose des plafonds de paiement et de retrait personnalisables.

Qui dit voyage dit garanties d’assurance et d’assistance ! D’où l’importance d’avoir une carte bancaire premium ! L’efficacité de la banque en ligne ne s’arrête pas là. On parle en effet d’un service fiable qui toutefois demande à ce que vous restiez vigilant lors du choix de votre banque.

Choisissez toujours une banque en ligne qui dispose d’un réseau d’agences partenaires à l’étranger : c’est un critère qui va faire en sorte que vos frais bancaires soient réduits au moment d’un retrait.

Ouvrir un compte bancaire à l’étranger : quels sont les avantages et les inconvénients

Ouvrir un compte dans une banque étrangère en ligne offre des avantages mais aussi des inconvénients.

Les avantages

Contrairement à la France, ouvrir un compte bancaire dans un pays étranger vous offre pas mal de possibilités. Votre compte est rémunéré et vous pouvez tout à fait réaliser des prêts et des placements plus avantageux d’autant plus s’il s’avère que vous êtes un travailleur transfrontalier.

L’ouverture d’un compte bancaire au sein de l’Union européenne vous ouvre droit à certains services gratuits tels que l’ouverture comme la clôture de votre compte.

Les inconvénients

Le plus difficile quand on opte pour l’ouverture d’un compte bancaire dans une zone européenne, c’est l’utilisation de langues différentes comme éloignement géographique.

De plus, si par malheur vous vous enregistrez mal, il est possible que vous soyez victime d’une imposition double. En plus de devoir vous soumettre aux lois économiques du pays en question, vous devez également tenir compte des lois de votre pays.

Votre banque étrangère pourrait vous demander votre relevé d’informations bancaires : c’est ce qui va permettre de vérifier votre autorisation ou non à effectuer des transactions bancaires dans votre pays.

Dans pas mal de cas, ce sont les seuls détails demandés. Cela dit, certains pays européens pourraient vous demander d’éventuelles pièces justificatives.