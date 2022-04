Les banques en ligne attirent de plus en plus de Français qui souhaitent avoir affaire à moins de frais bancaires. En plus des offres proposées qui ne cessent de s’élargir ces dernières années, nombreux sont ceux qui ont recours à un financement bancaire pour acquérir un bien immobilier.

Cela dit, ce ne sont plus les banques traditionnelles qui prennent le dessus aux regards des clients, mais plutôt, les banques en ligne. En effet, ces dernières proposent de financer leurs transactions immobilières.

Qui a réellement la chance de bénéficier de cette offre ?

Quelles sont les banques en ligne qui proposent un prêt immobilier ?

Auparavant, les clients n’avaient pas cette liberté de faire un prêt immobilier dans une banque en ligne, ce qui n’est plus le cas aujourd’hui ! En effet, nombreux sont les établissements qui ont pris l’initiative de lancer des financements d’acquisition de biens immobiliers.

On parle de banques comme Boursorama, Monabanq, Fortuneo et Hello Bank. Hormis l’offre bancaire de BNP Paribas «crédit immo», les banques en ligne ne sont pas ouvertes au travail avec un courtier immobilier.

Une raison qui laisse les clients dans le besoin d’intégrer eux-mêmes une banque en ligne à leurs éventuelles recherches d’un fond financier. Pas de quoi s’inquiéter à ce sujet puisque désormais, les banques proposent des simulateurs en ligne à leurs clients : une possibilité pour les clients d’évaluer la possibilité de passage de leur dossier ainsi que les conditions d’emprunt.

Concernant les banques en ligne dernièrement arrivées sur le marché, à savoir Ma French Bank ainsi qu’Orange Bank, le prêt immobilier ne semble pas faire partie de leurs offres. On peut particulièrement faire référence à Orange Bank qui est née de la fusion d’un opérateur de télécommunications du même nom et d’une banque filiale de Groupama.

Groupama Banque a consenti une hypothèque préalablement à l’acquisition. Ainsi, les clients sous le contrôle d’Orange Bank ont toujours la possibilité de solliciter un prêt auprès de leurs interlocuteurs habituels.

Faire un crédit immobilier en ligne : quelles sont les conditions ?

Bien qu’une banque propose un crédit immobilier, qu’il soit en ligne ou traditionnel, cela ne signifie toutefois pas qu’elle permet à tous les clients la sollicitant de faire un emprunt.

BNP Paribas ;

Crédit Agricole ;

Crédit Mutuel ;

Boursorama ;

Fortuneo.

Ces banques sont tenues de limiter le taux d’endettement des emprunteurs à un maximum de 35 %, suite aux recommandations du Haut Conseil de Stabilité Financière. La politique commerciale des banques en ligne est aussi responsable de l’acceptation ou non d’une demande de prêts immobiliers. En effet, il y a vraisemblablement des clients qui sont fidélisés en premier.

Cela dit, les banques en ligne restent plus transparentes au sujet des critères de sélection par rapport aux banques traditionnelles, ce qui est normal étant donné que c’est un simulateur en ligne et donc un robot, qui permet de savoir si oui ou non, votre dossier est éligible.

En effet, quasiment la totalité des banques exigent toutes, un taux minimal d’apport personnel. En d’autres termes, si vous faites partie des PRIMO accédant, les règles HCSF sont adressées pour vous.

On parle de personnes qui optent pour un prêt financier en plus des frais d’acquisition pour la première fois. Vous serez désolé d’apprendre que cette offre n’est pas pour vous. En effet, dans ce cas de figure, les banques en ligne vous demandent un minimum de financement (frais de notaire comme frais de garantie).

Monabanq vient étendre la liste puisqu’elle aussi, n’attribue pas de prêt immobilier aux personnes qui ne détiennent pas un compte bancaire « Monabanq » datant d’un minimum de quatre mois.

Infos : https://www.hellobank.fr/fr/offre/credit/credit-immobilier/