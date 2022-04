Il est bon à savoir que grâce à la loi PACTE, les propriétaires de microentreprises ne sont pas dans l’obligation d’ouvrir un compte en banque, seulement si celle-ci fait une recette de plus de 10 000 € l’année, et cela, durant deux années d’affilée.

Bien que l’ouverture d’un compte bancaire pour une entreprise ne soit pas obligatoire, il est fortement recommandé d’avoir un compte bancaire dédié à son entreprise. Comment choisir la banque adaptée à son entreprise ? Quelles sont les meilleures banques pour les autos entrepreneurs ? Les réponses sont dans cet article !

Il y a des critères à prendre en considération afin de choisir une banque pour son entreprise que nous aborderons dans ce qui suit. Il faut voir les conditions de la banque pour ouvrir un compte en tant qu’entrepreneur.

Certaines sont communes à toutes les banques comme la pièce d’identité, un justificatif de domicile ou un salaire minimal.

Cependant, d’autres documents sont exigés, particulièrement par certaines banques ! Vous avez le choix entre respecter les exigences de cette banque ou trouver une autre banque si vous ne pouvez pas répondre à leur demande.

Il y a également les fonctionnalités que propose la banque en ligne, certaines travaillent sur leurs offres en ligne, ce qui va constituer leur point fort, comme l’interface qui est facile d’utilisation et qui vous permet de gérer rapidement les finances de votre entreprise.

Il faudra donner une attention particulière au service client de la banque en ligne pour votre entreprise, c’est un gage de la qualité, du sérieux et du professionnalisme de la banque en ligne. Les banques en ligne proposent beaucoup de services gratuitement, mais en facturent d’autres aussi. On vous conseille en tant qu’un entrepreneur de bien vérifier les tarifs de la banque avant de vous engager.

Des banques en ligne pour auto entrepreneur

Vous êtes un auto entrepreneur et à la recherche d’une banque en ligne pour votre entreprise ? Voici une sélection faite par nos soins des banques en ligne qui sont particulièrement intéressantes pour vous !

Shine est une banque en ligne qui offre beaucoup de services en ligne, elle facilite les tâches administratives et la gestion des finances de manière générale comme le retrait ou le virement. Elle a l’avantage de donner aux entrepreneurs la possibilité de prendre des assurances qui sont exclusives !

En ce qui concerne Monabanq, elle propose des offres spécialement aux jeunes autos entrepreneurs et donne la possibilité de mettre des chèques et des espèces dans un distributeur avec des retraits et payements totalement gratuits.

La souscription à Monabanq est faite en ligne, avec un prix de 9 € par mois avec une carte Visa Classic et 12 € par mois avec une carte Visa Premier.

Hello Business s’adresse de façon générale aux professionnels et particulièrement pour les autos entrepreneurs. Grâce à Hello Business, il est simple d’encaisser des chèques, de mettre des espèces dans un distributeur et d’avoir un compte mobile avec votre carte visa.

3 conseils pour une facture bancaire abordable

Tout le monde voudrait baisser sa facture bancaire au maximum. Vous voulez quelques astuces pour le faire ? Suivez-nous !

On vous conseille de payer uniquement pour les services dont vous avez besoin, inutile de demander un chéquier si vous ne l’utilisez pas ;

optez pour les comptes professionnels qui sont dédiés aux autos entrepreneurs comme Monabanq ;

après avoir reçu un payement, vous pouvez virer la même somme des charges sociales sur un livret d’épargne.

Le dernier conseil qu’on vous donne, c’est de bien choisir votre banque en ligne en vous basant sur les critères que nous avons abordés tout le long de cet article.