N26 est une banque en ligne récente qui apparaît comme l’une des grandes actrices dans le marché français. Pour cause, elle détient près de 1,8 million de clients en France et sept millions de clients dans le monde entier depuis janvier 2021.

La banque N26, une néo-banque créée que depuis 2013, mais qui reste avantageuse par rapport aux autres banques en ligne, des services de prêt plus intéressants, des conseillers pour gérer votre argent, sans oublier les cartes internationales qu’elle met à la disposition de ses utilisateurs.

Si vous êtes intéressé pour avoir plus de détails sur cette banque, notre article vous répond à ce sujet.

Présentation de la banque N26

La néo-banque N26 est fondée que récemment en Allemagne, mais elle s’est vite imposée dans plusieurs pays d’Europe étant donné les avantages qu’elle offre.

N26 est une banque en ligne comme toute autre banque,

qui permet à ses utilisateurs d’ouvrir un compte courant et de réaliser les différentes opérations monétaires, virements et prélèvements d’argent et achats.

C’est une banque digitale qui détient à présent toute la technologie pour piloter votre compte, il suffit juste de télécharger l’application mobile de la banque sur votre mobile pour réaliser les opérations bancaires sans se déplacer. Avec sa carte bancaire Mastercard digitale, tous les paiements mobiles se font avec Google Pay.

Quatre ans après sa création, la banque N26 propose des services spécialement aux micro-entrepreneurs avec 4 abonnements intéressants :

la N26 Business ;

la N26 Business Smart ;

la N26 Business You ;

la N26 Business Metal.

Avec le temps, d’autres banques en ligne ont été créées,

mais la banque N26 reste la première sur le podium.

La procédure d’ouverture d’un compte sur la banque N26 est très souple et accessible à toute personne souhaitant ouvrir un compte chez elle, spécialement les particuliers et les entrepreneurs.

Généralement, les banques classiques facturent des frais bancaires assez élevés et les autres banques en ligne obligent leurs clients à avoir un justificatif de revenus mensuels de 1 000 euros minimum/mois pour leur ouvrir un compte bancaire.

Par contre, avec la banque N26, ces conditions sont abolies. D’ailleurs, l’ouverture d’un compte se fait sans aucun justificatif de revenu et gratuitement. Par contre, on retrouve chez elle trois autres cartes qui exigent des cotisations mensuelles et en plus un engagement d’ouverture du compte pendant minimum 1 année.

Pour l’ouverture du compte, la banque N26 exige quelques documents nécessaires :

une pièce justificative, que ce soit votre pièce d’identité ou votre passeport ;

une photo d’identité ou dans le cas échéant, un appel vidéo pour la confirmation.

Avant d’ouvrir un compte, il faut savoir que la néo-banque N26 propose des opérations bancaires classiques qui ne dépassent pas le retrait et le virement d’argent, car elle reste une application mobile.

Pour avoir de meilleurs services, orientez-vous vers d’autres banques en ligne ou banques de réseau, même si on retrouve chez elle l’offre de crédit. Afin d’avoir ces offres, quatre différentes formules sont disponibles pour répondre aux attentes de ses clients.

La N26 Standard, la N26 Smart, la N26 You et N26 Metal proposent des services bancaires particuliers. Pour ce qui est des plafonds de retraits et des virements, il n’y a pas de limites, sauf quand il s’agit du plafond journalier qui est limité à 2 500 euros pour les retraits et 5 000 euros pour les paiements.

Les avantages de l’ouverture d’un compte N26

L’ouverture d’un compte bancaire N26 est rapide et facile et présente des avantages indéniables :

l’application de la banque N26 se télécharge facilement et se caractérise par son ergonomie et se prend facilement en main même pour les débutants ;

les opérations bancaires courantes sont gratuites ;

l’ouverture du compte est accessible aux différentes tranches d’âge et sans conditions de revenus, sans oublier que les offres de partenaires que propose la banque N26 sont exclusives et en forme d’offres ou de promotions.

La banque N26 est une des meilleures banques qui convient à toutes les personnes qui souhaitent ouvrir un compte bancaire courant sans trop de frais.