Il peut être difficile de déterminer la banque qui vous convient entre toutes ces offres de services en ligne, ces frais bancaires intéressants, sans compter les offres de bienvenue.

Choisir sa banque en ligne n’est pas une chose simple. Beaucoup de banques en ligne offrent, aujourd’hui, quasiment les mêmes services au même prix. Cela dit, il est important de rappeler que la différence opère généralement au niveau de leur approche client.

Il y a des banques qui préfèrent toucher à toutes les catégories socio-professionnelles, tandis que d’autres, se concentrent uniquement sur une catégorie ciblée.

Choisir sa banque en ligne selon les critères de sélection

La première chose à prendre en considération avant de choisir sa banque en ligne, c’est de déterminer votre profil, comme vos besoins.

En réalité, la banque parfaite est la banque qui vous correspond parfaitement. Pour la trouver, vous devez faire un état des lieux !

Reconnaître vos habitudes bancaires est une étape primordiale avant de devenir client. Vous devez déterminer :

votre revenu et votre budget ;

la nature de l’épargne dont vous disposez ;

la nature du compte que vous souhaitez acquérir : joint ou particulier ;

le type de banque qui vous convient : traditionnelle ou en ligne ;

avoir ou non un conseiller bancaire ;

le nombre de fois que vous voyagez hors Union européenne ;

votre catégorie socio-professionnelle.

Après avoir trouvé les réponses à toutes ces questions et avoir vérifié le coût des services qui vous intéressent, vous serez capable de déterminer la banque en ligne à choisir.

À titre d’exemple, les personnes qui, en général, ont tendance à voyager, que ce soit pour aller en vacances ou en voyage d’affaires, celles-ci vont opter pour une banque de qualité.

On parle de ces banques qui proposent des cartes bancaires, telles que les Visa premier ou encore Gold Master Card ; une façon de bénéficier de quelques assurances en plus.

C’est le cas de la banque Boursorama et Fortuneo.

Quelles sont les meilleures banques disponibles en ligne ?

Bien sûr, il n’y a pas de réponse facile à cette question. Diverses banques en ligne tentent de faire la différence en offrant des services spéciaux qui correspondent à des types de clients particuliers.

Chaque client a droit à un besoin qui diffère de l’autre, quand il s’agit de banques en ligne. En effet, un étudiant pourrait être intrigué par une banque qui minimise ses conditions d’accès : c’est le cas de la Monabanq, de la Hello Bank ou encore, Boursorama.

Pour les personnes qui préfèrent les chèques et l’argent en espèce, il est possible de les déposer grâce à des partenariats bancaires proposés par des filiales. C’est une offre qu’on peut notamment retrouver chez Hello Bank et sa filiale BNP Paribas et Monabanq et sa filiale Crédit Mutuel.

Les voyageurs, quant à eux, pourraient être intéressés par les banques en ligne qui proposent des garanties d’assurance et d’assistance.

La seule façon qu’un client puisse avoir pour s’épargner des frais de conversions importants, c’est de choisir les néobanques Revolut et N26. C’est une possibilité disponible dans toutes les devises.

Et pour finir, ceux que les prêts immobiliers intéressent, Hello bank, ainsi que Boursorama sont une excellente alternative : ces dernières proposent tous les services nécessaires.

En général, les clients qui sont intéressés par un service particulier (assurance-vie, transactions, etc.), devraient se pencher de manière plus investie sur l’offre de chaque banque.

Si on prend l’exemple de Fortuneo, cette banque est moins approvisionnée en crédits et livrets d’épargne réglementés. Cela ne l’empêche pas de rester performante avec les offres de courtage en ligne.

Si les banques sont ouvertes à tous, celles-ci s’adressent à des personnes différentes selon leurs besoins. Sachez donc choisir celle qui vous convient.