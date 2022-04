Louez votre bien, rentabilisez votre achat, bénéficiez d’une réduction d’impôt importante…, tout ce qu’on vient de citer est possible si vous choisissez de faire un investissement locatif sur le marché immobilier à l’aide de la loi Pinel.

Nantes est une ville située à deux heures de Paris et elle est très agréable à vivre, ainsi, pour un projet d’investissement, la loi Pinel peut vous être très utile et vous permettre de bénéficier de plusieurs avantages.

Découvrez toutes les informations nécessaires sur la loi Pinel à Nantes, dans notre article ci-dessous.

En quoi consiste la loi Pinel à Nantes ?

La loi Pinel est un dispositif d’investissement locatif qui existe, en France, depuis 2014, son rôle est d’aider la construction immobilière. Elle a été proposée par le ministre de logement Sylvia Pinel et le premier ministre Manuel Valls.

Grâce à cette loi, vous pouvez réduire jusqu’à 63 000 euros d’impôt, à Nantes, la défiscalisation Pinel sert à défiscaliser une partie de vos impôts, 12, 18 ou 21 % de votre investissement locatif, dans un immobilier neuf à Nantes.

L’investissement immobilier est considéré comme le fait d’acheter un bien, afin de le louer par la suite en résidence principale. La loi Pinel possède des avantages, mais aussi des conditions d’éligibilité qui doivent être respectées par l’investisseur.

Le pourcentage des réductions d’impôts peut s’élever selon la durée locative, par exemple :

12 % : une durée locative de 6 ans ;

18 % : durée locative de 9 ans ;

21 % : durée locative de 12 ans.

Les zones de la loi Pinel sont classées selon la tension du marché locatif, c’est-à-dire, la construction des logements neufs se fait dans lez zones où la demande d’achat est supérieure à l’offre (zones tendues).

À Nantes, ces zones sont : Nantes métropole se trouve en zone Pinel B1 (Orvault, Rezé, Herblain, Saint-Sébastien-sur-Loire…), Savenay et Ancenis en zone Pinel B2.

En quoi consistent les conditions de la loi Pinel à Nantes ?

Afin qu’un investisseur ne perde pas sa défiscalisation, il doit respecter un certain plafond de loyer qui est fixé selon la zone Pinel dans laquelle se trouve le bien. Pour l’année 2022 à Nantes, ces plafonds sont fixés à : 13.04 euros/m² pour la zone A, 17.55 euros/m² zones A bis et 10.51 euros/m² pour les zones B1. Ensuite, il y a le plafond de ressources qui doit être respecté par l’investisseur et qui est fixé selon sa zone Pinel.

En 2022, à Nantes et dans le secteur B1, le plafond de ressources est de 31 280 euros pour une personne seule, 41 772 euros pour un couple, 50 233 euros pour une personne seul plus une personne à charge. Ce plafond augmente selon le nombre de personnes prises en charge et la situation de l’investisseur.

En effet, il y a quelques conditions d’investissement Pinel à Nantes, par exemple :

La zone Pinel : il faut que le bien se situe dans une zone éligible à la loi Pinel à Nantes et qu’il fasse partie d’un ensemble collectif.

La location : vous devez mettre votre bien en location qu’après un an de son acquisition. En plus, vous devez le louer sans meuble (nu) pendant une durée de 6, 9 ou 12 ans selon votre plafond de loyer et de revenus.

Les normes : le bien que vous vous apprêter à louer doit être neuf ou bien en futur état d’achèvement et il doit respecter les normes BBC ou RT 2012 (normes environnementales).

Enfin, pour louer en loi Pinel à Nantes, il faut que l’investisseur déclare la mise en location de son bien.

Voici quelques imprimés fiscaux nécessaires pour faire la déclaration :

Déclaration de durée de l’engagement : Le formulaire 2044-EB ;

La déclaration 2042-C pour la réduction d’impôt ;

L’imprimé fiscal 2044S (déclaration de loyers perçus).

Quels sont les avantages de la loi Pinel à Nantes ?

La loi Pinel est un investissement locatif qui possède de nombreux avantages financiers. C’est un investissement locatif considéré comme un projet judicieux, découvrez les différentes raisons de pourquoi il est conseillé de louer votre bien selon la loi Pinel :

Achat sans apport : l’acquisition d’un bien neuf dans le but de le louer peut se faire sans apport. En plus, dans un investissement Pinel, le taux de rendement est supérieur au taux de crédit.

Patrimoine immobilier : l’achat d’un bien avec la loi Pinel permet à l’investisseur de constituer un patrimoine transmissible.

Préparer la retraite : si vous utilisez la loi Pinel, vous allez bénéficier d’un complément de ressources grâce aux loyers. Ces revenus supplémentaires ont une grande importance, car la pension de retraite tend à diminuer.

Rentabiliser son achat : à Nantes, le taux de rendement locatif peut être entre 3 et 5 %, c’est-à-dire que l’investissement en loi Pinel permet de rentabiliser votre achat avec un taux beaucoup plus intéressant que les assurances vies, les livrets d’épargne…

Infos Ville de Nantes : https://metropole.nantes.fr/