La loi Pinel est un dispositif d’investissement locatif créé dans le but de permettre aux propriétaires de pouvoir bénéficier d’une réduction sur l’impôt sur le revenu au titre de l’achat d’un nouveau logement ou un logement situé dans une zone où il y a des tensions sur le marché immobilier. Cette loi est censée être valable de septembre 2014 à décembre 2024.

Nous allons nous intéresser à une de ces zones, la zone B1.

En quoi consiste la zone B1 de la loi Pinel ?

La zone B1 se situe au centre de l’échelle de 5 zones, c’est donc une zone intermédiaire qui est éligible à la loi Pinel. Cette zone rassemble les lieux ou endroits où le marché immobilier est attractif, en dehors des métropoles et des grandes villes.

En zone B1, les biens immobiliers sont très recherchés, on remarque une importante demande pour les logements situés dans cette zone. Ceci dit, les communes faisant partie de la Zone B1 n’ont pas toutes la même taille. Au contraire, elles sont très variées.

On peut y retrouver des communes connues qui abritent plus de 200 000 habitants, telles que :

Nancy ;

Metz ;

Nantes ;

Rennes ;

Bordeaux ;

Toulouse ;

Reims ;

Dijon.

On peut également y retrouver des communes plus touristiques, mais aussi plus petites, comme Arcachon, Saint-Rémy-de-Provence, etc.

Caractéristiques de la zone B1 de la loi Pinel

Pour l’année 2022, le prix des loyers au mètre carré a un plafond de 10.51 euros dans la zone B1. En ce qui concerne le plafond des ressources demandées aux locataires, il doit être comme suit :

Locataire (s) Plafond (euros) Personne seule 31 280 Couple 41 772 Couple avec un enfant 50 233 2 personnes avec deux enfants 60 643

Bien que ces plafonds puissent sembler assez élevés, ils sont, au contraire, très avantageux.

Villes concernées par la zone B1 de la loi Pinel

De manière générale, la zone B1 englobe les villes qui se situent sur la grande couronne des métropoles, comme c’est le cas pour Fontenay ou Mérignac. Ceci dit, elle concerne également quelques grandes villes telles que :

La Rochelle ;

Clermont-Ferrand ;

Limoges ;

Fort-de-France ;

Nîmes.

Pour faire simple, la zone B1 de la loi Pinel concerne spécifiquement les logements qui ont une localisation avantageuse. Ce sont des logements qui se situent dans des villes vivantes et attractives.

Ces villes sont propices à un marché immobilier qui va bien, et la loi a fait en sorte de plafonner les loyers. Quel avantage à cela ? Le fait que les loyers soient plafonnés fait que les logements dans la zone B1 sont l’idéal pour quiconque souhaite investir dans l’immobilier.

Origine de la loi Pinel et détails sur la zone B1

Le dispositif Pinel a été annoncé en 2017 et a connu un prolongement de 4 années où il a fait objet de quelques changements. En début 2018, on en a profité pour remanier le zonage et regrouper les villes comptant plus de 250 000 habitants dans la zone B1.

La zone B1 regroupe également les villes de la couronne parisienne qu’on n’a pas zoné dans les zones A et A bis, les villes chères (Annecy, Bordeaux, La Rochelle ou Toulouse), la Corse et les DOM (La Réunion, Guyane, la Nouvelle-Calédonie, Martinique et Guadeloupe).

La zone B1 de la loi Pinel délimite une zone avec une tension locative moins forte que celle relevée dans les zones A et A bis, et plus forte que celle relevée dans les zones B2 et C. En quelque sorte, c’est une zone intermédiaire. Elle est de ce fait la zone la plus intéressante pour faire des investissements.

Dans la zone B1, les prix des loyers et des logements neufs sont assez modérés, ce qui fait qu’ils sont accessibles à une grande majorité de la population.

Quels avantages présente la zone B1 de la loi Pinel ?

Un des avantages principaux est qu’il y a des grandes agglomérations (Grenoble, Toulouse, Bordeaux, Nantes, Clermont-Ferrand, Strasbourg, etc.).

Ce point est avantageux, car ces agglomérations représentent une activité dynamique économique. Aussi, elles disposent d’emplacements géographiques privilégiés qui attirent des milliers d’habitants chaque année.

Ces grandes agglomérations attirent les visiteurs, car elles offrent des patrimoines naturels et culturels très riches.

L’autre avantage de la zone B1 est la présence des grands pôles universitaires à la réputation toute faite et grandissante. Des milliers d’étudiants convergent tous les ans dans ces universités et ont donc besoin de se loger.

En plus des grandes agglomérations citées plus haut, il y a des communes réputées qui sont idéales pour les investissements immobiliers, nous citons :

Rouen ;

Metz ;

Reims ;

Tours ;

Dijon ;

Chambéry.

Du fait de leur emplacement au sud de la France et de leur climat favorable, ces communes accueillent chaque année des centaines de séniors qui souhaitent passer leur retraite dans ces lieux attractifs propices à la quiétude. Ces communes sont aussi l’endroit idéal pour investir dans une résidence secondaire.