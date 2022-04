La loi Pinel à Bordeaux, prorogée jusqu’au 31 décembre 2023, est un régime de défiscalisation immobilière qui cumule de multiples avantages : création de patrimoine, revenus locatifs, réduction fiscale allant à 63 000 €, achats sans apport et locations aux descendants et ascendants.

Mais comment fonctionne la loi Pinel dans la ville de Bordeaux ? Quelles sont les conditions d’éligibilité en 2022 ? Et quelles sont les zones Pinel dans cette ville ? Toutes les réponses et plus encore se trouvent dans le présent article. Poursuivez donc votre lecture afin de les connaître.

La loi Cellier a été introduite en 2009 pour relancer l’investissement locatif en France après la crise économique de 2008. Les gouvernements suivants ont apporté de nombreuses modifications à ce système et ont changé son nom en conséquence en : loi Duflo et loi Pinel.

Outre l’objectif de faciliter l’investissement immobilier, la loi Pinel permet aussi la mise à disposition de logements dits intermédiaires. Pour que le logement soit accessible au plus grand nombre, Pinel fixe des plafonds de revenus et de loyers pour aider les ménages de la classe moyenne à se loger.

Le principe de la loi Pinel étant : en échange de l’achat d’un nouveau bien et de sa location pendant un certain temps, les investisseurs vont bénéficier d’importants allégements fiscaux (réduction d’impôts) en plus des revenus de la location de leurs appartements.

Il a été décidé qu’il y aura un prolongement de la loi Pinel jusqu’en 2024. Cependant, à partir du 1er janvier 2024, le montant des réductions d’impôts sera réduit.

Quelles sont les conditions d’éligibilité à la loi Pinel à Bordeaux en 2022 ?

Afin de bénéficier des réductions d’impôts promises par le dispositif Pinel, les investisseurs doivent respecter plusieurs conditions concernant la location d’un bien immobilier ainsi que ses caractéristiques.

Les conditions d’éligibilité concernent, en premier lieu, le type du bien immobilier. Depuis le 1er janvier 2020, les maisons (habitations individuelles) ne sont plus éligibles à la loi Pinel. Le logement doit également être acheté en Vente en l’État Futur d’Achèvement (VEFA) ou neuf.

Ces conditions concernent aussi le respect de la réglementation thermique en vigueur. Pour être éligible au Pinel, la résidence à laquelle appartient le logement peut, elle aussi, être labellisée bâtiment haute performance énergétique ou basse consommation.

Le logement doit aussi être achevé avant l’achèvement des 30 mois suivant la signature de l’acte d’acquisition du bien. Les plafonds de loyers et de revenus doivent être respectés et figurent parmi les conditions d’éligibilité à la loi Pinel à Bordeaux.

Quelles sont les zones Pinel à Bordeaux ?

Bordeaux ainsi que sa proche périphérie sont classées dans la zone Pinel B1. Les zones Pinel, étant établies selon la tension immobilière régnant dans les communes et le nombre d’habitants, se définissent en cinq catégories. Toutefois, 3 seulement sont éligibles, à savoir :

La zone A ;

La zone A bis ;

La zone B1.

Bordeaux, avec une agglomération de 250 000 habitants en moyenne, est classée en zone B1. Elle se composait en 2018 de 254 436 habitants. Son agglomération, elle, abritait 969 897 habitants. D’autres villes dans la périphérie de Bordeaux profitent du zonage Pinel B1 comme :

Arcachon ;

Biganos ;

La Teste-de-Buch.

Les communes qui se situent entre 30 et 50 kilomètres de cette ville, comme Saint-André-de-Cubzac, Lalande-de-Pomerol ou Marcheprime, n’appartiennent plus à la zone B1 mais à la zone B2, et ce, depuis 2017. Quant aux villes plus éloignées de plus de 50 kilomètres, elles sont classées en zone C.

Quels sont les avantages de l’investissement Pinel à Bordeaux ?

Avec une croissance démographique de 4 % en 5 ans ainsi que 67 % de ménages locataires, Bordeaux est un marché locatif en plein essor. Pour les propriétaires souhaitant louer via le système Pinel, cela garantit des locations de biens faciles et fiables, maximisant les rendements locatifs.

Immersion dans la #silvereconomie, en #Pinel les #Senioriales dans le grand #Bordeaux à Cenon, Pessac et le bassin d’Arcachon. Mp pour +info pic.twitter.com/31tzCiKSsZ — JeanPhilippe Peignon (@JeanPhiPeignon) June 21, 2017

Bordeaux est une ville qui attire en permanence des entreprises, des cadres et des chercheurs… Elle sait intégrer les jeunes sur le marché du travail et c’est aussi une ville avec un faible taux de pauvreté.

Elle est fréquemment en tête de liste des villes françaises où il est aisé de bien vivre et travailler, c’est d’ailleurs le cas avec l’Express Emploi. Tous ces éléments justifieraient que l’investissement locatif demeure un placement attractif et un outil de défiscalisation pour un bon nombre d’épargnants à Bordeaux.

La loi Pinel répond de manière similaire à plusieurs cibles poursuivies par la majorité des Français :

Percevoir un loyer mensuel ;

Bâtir un patrimoine pérenne ;

Préparer sa retraite ;

Loger un membre de sa famille, etc.

La loi Pinel offre divers avantages pour toutes les personnes enclins à investir, et ce, peu importe le projet de vie qui se tiendra derrière leur projet immobilier.

Source : Urbancity.fr