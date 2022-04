Un grand nombre de citoyens français veulent diminuer leur facture fiscale et de multiples systèmes sont prévus à ce sujet. En règle générale, la diminution ou la défiscalisation est effectuée en contrepartie de la réalisation d’un achat de biens immobiliers destinés à la location.

Il est possible de faire ce genre d’investissements en acquérant un logement grâce à l’achat d’un appartement avec tous les désavantages qui en découlent. Cependant, il est également possible de réaliser un investissement à travers une SCPI fiscale, y compris la SCPI Pinel. Venez découvrir les particularités simples de ce dispositif.

Que constitue une SCPI en Pinel ?

Le dispositif SCPI Pinel constitue un outil permettant aux personnes de diminuer la charge fiscale. Elle se trouve fréquemment mélangée avec d’autres types de dispositifs comme par exemple la loi Malraux, la loi Duflot ou le Déficit Foncier.

Pour encourager l’investissement dans des biens immobiliers à caractère neuf, un dispositif bénéfique a été créé par tous les gouvernements. Le dispositif Pinel, lancé le 1er septembre 2014 et dont la durée est étendue jusqu’au 31 décembre 2022, offre précisément une diminution d’impôts quand on prend l’engagement de mettre son habitation neuve en location durant 6, 9 ou 12 ans.

Ce dispositif a pour but de stimuler les offres de location au sein des grandes villes et des zones de forte densité. En effet, une SCPI consiste en une société d’investissement immobilier vous permettant de réaliser un investissement au sein d’un ensemble de biens immobiliers dans le but de réaliser des revenus supplémentaires ayant un niveau de rendement appréciable.

Dans le cadre d’un investissement réalisé dans une SCPI Pinel, vous disposez également des mêmes atouts fiscaux que pour un investissement Pinel sans recourir à une SCPI. Toutefois, il n’est pas obligatoire de procéder par vous-même à la sélection des logements neufs ou à la rénovation.

Dans le cas où vous ne voulez pas bénéficier d’une gestion de location en Pinel, il est possible de réaliser un investissement dans l’immobilier en préférant les SCPI. En effet, la SCPI se charge de tout et vous vous occupez uniquement de collecter les différents loyers.

L’objectif visé par une SCPI est donc de deux ordres :

constitution d’un portefeuille de logements neufs répondant aux conditions de la loi Pinel pour combiner la rentabilité locative ;

défiscalisation sans devoir se charger d’une quelconque gérance de location.

Que faire pour réaliser un investissement dans la SCPI Pinel ?

Pour investir dans la SCPI Pinel, il faut procéder de la façon suivante.

Sélectionnez la SCPI où vous voulez réaliser un investissement et effectuez le dépôt d’une demande de souscription. Afin de sélectionner votre SCPI, il est recommandé de prendre connaissance de l’historique du gestionnaire de la SCPI afin de prendre connaissance de sa stratégie d’investissement.

Il est nécessaire de patienter jusqu’à la fin de la phase de jouissance. Lorsque la souscription est actée, une durée de jouissance intervient qui peut aller de 1 à 6 mois en fonction des SCPI. Cette durée constitue le décalage existant entre la prise en compte de la date de souscription de vos parts et celle du versement des tout premiers bénéfices.

Il s’agit également de la réception des locations. Vous avez la possibilité de pouvoir percevoir les loyers chaque trimestre ou chaque six mois. Afin de pouvoir bénéficier des parts d’une SCPI, vous aurez le choix entre un investissement en numéraire ou un crédit immobilier. Le deuxième cas peut être tout à fait pertinent pour se créer un portefeuille de SCPI plus conséquent.

Quel est le fonctionnement de l’investissement par le biais d’une SCPI Pinel ?

En fonction de la période de votre investissement, vous aurez la possibilité de profiter d’une réduction d’impôts :

Pendant les trois premières années, en souscrivant pour une durée de trente à trente-six mois, la SCPI Pinel procède à la sélection des logements et des occupants. Dans l’attente de la réception des logements Pinel et du lancement des locations, vous placez vos versements sur des supports à capital assuré.

Durant la période de six, neuf ou douze ans d’investissement, les habitations sélectionnées sont mises en location selon la période de votre engagement. La SCPI assure la gestion des logements et vous paie les loyers.

Deux ou trois ans plus tard, au terme de la durée de location imposée, les logements obtenus sont alors revendus à partir de la date de fin de vos engagements dans le cadre du dispositif. Au terme de cette dernière opération, il vous est donc possible de céder vos participations et de valoriser une certaine partie de votre fonds.

Ainsi, quand vous désirez réaliser un investissement dans une SCPI Pinel, il convient de vous baser sur une période d’investissement allant de quinze à dix-sept ans. Par ailleurs, à la différence d’une SCPI dite traditionnelle, il est impossible de revendre à tout moment la totalité de vos droits.

Vous devrez patienter jusqu’à la cessation du dispositif et la remise en vente des éléments d’actifs de la SCPI afin de pouvoir vous détacher de cette dernière.

Voir aussi : https://www.bouygues-immobilier.com/investir-dans-le-neuf/les-dispositifs-dinvestissement-dans-le-neuf/loi-pinel/scpi-dispositif-pinel