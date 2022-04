Aujourd’hui, il existe un grand problème de logement dans les grandes villes françaises et pour palier à cela, l’état a mis en place de nombreux procédés.

Ainsi, la loi Pinel est une réglementation pour une forme d’investissement particulière qui repose sur la location de biens immobiliers neufs.

Ce dispositif est capable d’apporter un grand nombre d’avantages pour les locataires et les investisseurs, mais il faut savoir qu’il est soumis à plusieurs conditions.

Effectivement, un investissement Pinel n’est possible que dans des régions déterminées par la loi et classées dans des zones différentes que vous devez connaître si vous êtes intéressé par ce dispositif. Alors, quelles sont les zones Pinel en France ?

Qu’est-ce qu’une zone Pinel ?

En premier lieu, il faut savoir que ce genre d’investissement n’est pas possible dans tout le territoire français, au contraire, les biens immobiliers éligibles doivent être situés dans des zones spécifiques. Mais avant de parler des zones Pinel, il faut bien comprendre le principe de ce dispositif.

Dans un investissement Pinel, le propriétaire d’un logement neuf ou réhabilité doit mettre ce bien pour la location pendant une durée limitée avec des tarifs déterminés par la loi.

En échange, l’investisseur va bénéficier de réductions fiscales sur l’achat du bien immobilier et plusieurs autres avantages financiers. Il faut noter que le taux de la réduction fiscale est proportionnel à la durée de location du logement et pour cela, l’investisseur aura trois possibilités.

Ainsi, le propriétaire de la maison louée, va bénéficier d’une réduction de 12 %, 18 % ou 21 % pour une location de 6, 9 ou 12 ans respectivement. Le logement en question ne pourra pas être vendu avant la fin de cette période et depuis 2021, seules les copropriétés sont éligibles à la loi Pinel.

Le but principal de la loi Pinel est de réduire la tension locative dans la région dans laquelle la demande de location est nettement supérieure à l’offre. Pour cette raison, les villes qui peuvent comporter des logements Pinel sont classées dans des zones avec des critères précis.

Une zone Pinel correspond à une région caractérisée par une grande tension locative et dans laquelle la population est de plus en plus importante alors que le nombre de logements reste le même.

Quelles sont les zones Pinel en 2022 ?

Si vous êtes intéressé par l’investissement Pinel, vous devez connaître les régions dans lesquelles ce dernier est possible, mais aussi les critères de classement de ces zones.

Premièrement, les zones Pinel sont classées en fonction de la tension locative, c’est-à-dire le rapport entre l’offre et la demande de location.

Le nombre d’habitants et la croissance démographique sont aussi des paramètres très importants dans la détermination de l’éligibilité d’une ville pour l’investissement Pinel.

Il existe un autre critère de classement qui ne manque pas d’importance, il s’agit du prix de location au m² et plus celui-ci est élevé, plus le classement de la région sera élevé. Pour mieux comprendre le dispositif Pinel, voici ci-dessous une liste de ces cinq différentes zones :

la zone Pinel A bis : Paris et ses départements voisins comme les Hauts de Seine, le Val d’Oise, Seine Saint Denis, Yvelines, Boulogne Billancourt, Asnières sur Seine, etc ;

la zone Pinel A : Marseille, Nice, Lyon, Aix en Provence, Toulon, Lille et Montpellier ;

la zone Pinel B1 : Toulouse, Strasbourg, Bordeaux, Nantes, Grenoble, Reims, Limoges, Metz, Clermont Ferrand, Limoges, Angers et Rennes ;

la zone Pinel B2 : Poitiers, Corbières, Carcassonne, Béziers, Quimper, Rodez, Montluçon et Bergerac ;

la zone Pinel C : Gaillac, Condom, Millau, Auch, Pampelonne, Auriac, Cohors, Pamiers, Tulle, Saumur, Apt, Mondonville, Verdun, Lourdes et Quimperlé.

Il faut noter que depuis 2021, les zones Pinel B2 et C ne sont plus éligibles pour un investissement Pinel.

Quel est l’intérêt des zones Pinel ?

Le dispositif Pinel a été mis en place depuis quelques années afin de résoudre les problèmes de logements dans les villes qui comportent une grande population. Le zonage est un aspect très important dans l’investissement Pinel, puisqu’il permet de mettre en évidence les villes avec une grande tension locative.

Aussi, il ne faut pas oublier que le plafond de loyer et de ressources est déterminé par la loi et celui-ci, diffère d’une zone à une autre. Les Zones A et A bis comportent Paris et les plus grandes villes de France en termes de superficie et de population, ce qui signifie que les loyers seront beaucoup plus élevés, que ce soit pour la location d’un logement Pinel ou Classique.

De ce fait, les plafonds de loyer et de ressources sont inférieurs dans les zones B1, B2 et C, car la tension locative n’est pas aussi grande, malgré le fait que la demande de location soit toujours supérieure à l’offre.

En ce qui concerne les zones B2 et C, qui ne sont plus éligibles pour cette forme d’investissement locatif, les projets qui étaient déjà mis en place avant le retrait de ces zones seront toujours fonctionnels.

La zone Pinel correspond à une région dans laquelle vous pouvez effectuer un investissement locatif Pinel, mais il faut savoir que les conditions changent d’une zone à une autre.