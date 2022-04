Coinbase est la solution pour toute personne qui veut faire du micro-trading de crypto-monnaies.

Cette plateforme d’échange est connue pour sa fiabilité : elle n’héberge pas moins d’un total de 255 milliards de dollars dans le monde.

Bien que la page politique de confidentialité et les pages de conditions générales restent inchangées, il en demeure pas moins que la simplicité comme l’ergonomie de la plateforme séduisent aujourd’hui, pas mal d’utilisateurs.

Depuis 2014, Coinbase a enregistré plus de 45 millions de clients, dans différents pays du monde entier. Si votre prochain objectif est de vous lancer dans la crypto-monnaie, cet article est pour vous !

Coinbase est une plateforme numérique qui permet l’achat comme la vente de crypto-monnaies. Fondée en 2012 en Californie, cette plateforme a pour objectif d’offrir un système financier plus juste en permettant l’échange simplifié et sécurisé des Bitcoins.

La plateforme, ayant connu un succès rapide, s’est vue ajouter deux autres devises numériques en 2017 : l’Ethereum et le Litecoin. Coinbase a fini par lancer sa propre carte de paiement : il est maintenant possible de réaliser des achats avec ses crypto-monnaies.

Aujourd’hui, le géant de la crypto-monnaie américain est présent dans plus de 100 pays avec pas moins de 73 millions d’utilisateurs.

Pour commencer à gagner des crypto-monnaies, il faut déposer de l’argent sur votre compte en optant pour un mode de paiement : virement SEPA ou Ideal/ Sofort. Pensez à noter la référence de paiement pour que Coinbase puisse vous identifier. Le virement dure en moyenne 3 jours.

Une autre option rapide, mais aussi plus coûteuse, consiste à acheter des crypto-monnaies avec sa carte bancaire. Les frais de virements sont de 1,49 % contre 3,99 % par carte bancaire.

Une fois les fonds sur votre portefeuille, vous pouvez lancer votre achat de crypto-monnaies en sélectionnant un des actifs désignés sur la liste. Rentrez ensuite le montant à investir.

Comme pratiquement toutes les plateformes d’achat, Coinbase fait un récapitulatif de la transaction avant de procéder à la validation. Le but est de permettre au client d’avoir un aperçu sur le montant qu’il gagnera réellement.

Coinbase offre d’excellentes fonctionnalités, telles que :

Cela permet, en effet, d’investir petit à petit au lieu de dépenser tout son argent d’un coup.

En 2019, Coinbase a mis à disposition de ses utilisateurs, une carte de débit en partenariat avec Visa. Parmi les pays qui ont droit à son utilisation, on peut compter : la France, l’Allemagne et le Royaume-Uni.

Pour avoir droit à une carte bancaire Coinbase, l’utilisateur doit être éligible et d’être majeur. Cette carte est naturellement reliée au compte Coinbase de celui-ci. Ceci dit, il est possible de réaliser des achats instantanés au niveau des points de vente, comme sur Internet avec sa crypto-monnaie : BTC, ETH, LTC, BCH, BAT, REP, ZRX et XLM.

En effet, l’émission de la carte de paiement coûte 4,95 € avec des frais de transaction de 2,49 %. Quant aux retraits via les distributeurs, ceux-ci restent gratuits en dessous de 200 € / mois.

Les utilisateurs de Coinbase sont donc amenés à faire une vérification à deux facteurs avant l’accès au compte. Une fois le nom d’utilisateur et le mot de passe renseignés, la plateforme envoie un code par SMS afin de finaliser la connexion.

Concernant l’intégrité des fonds, cette plateforme numérique assure un stockage sécurisé qui se fie en grande partie à un mode hors ligne. Voilà un moyen de stockage qui permet aux serveurs à base de données, d’être déconnectés d’Internet.

Pour réduire les risques de vol et de piratage, Coinbase a tenu à tout chiffré en AES-256 et sauvegardé dans différents endroits du monde.

