Quelles sont les différences entre rédaction et rédaction web ?

La rédaction est une compétence qui se travaille. Entre la rédaction presse, écrite ou web, il y a de multiples différences. Certaines règles vont être plus importantes dans l’écriture classique que dans celle du web et inversement. Il faut donc réussir à bien dissocier les cibles et objectifs des deux.

Les ciblages différents des deux techniques de rédaction

En effet, lorsque l’on écrit un texte de presse le public, mais aussi la façon d’écrire, est différente tant pour les clients et les internautes.

Le public est différent

Ainsi lorsque l’on écrit un contenu journaliste, l’orientation de l’écriture, le style et la façon de s’adresser à la cible est différente. On doit donc différencier le lecteur d’un blog que celui de la presse. Un contenu éditorial d’un site qui va communiquer pour celui-ci, se diffère des articles de presse qui veulent retranscrire uniquement une information.

Un écrit journalistique est original et nouveau. Un journaliste est dévoué à l’information et à la volonté de la transmettre. Un rédacteur web se différencie quant à lui par le fait de répondre à l’attente et l’exigence d’un client et non d’un lecteur. Même si ce sont des internautes et lecteurs qui lisent son contenu. Le but de ce dernier est d’attirer le plus de monde possible sur son site.

Un rédacteur doit aussi savoir à quels types de cibles il parle, mais aussi comment l’attirer. À l’inverse d’un journaliste qui va argumenter et informer le public.

Une rédaction différente

En effet, non seulement la cible diffère, mais aussi la technique d’écriture. Comme les enjeux sont différents, le style d’écriture l’est aussi. On va concevoir l’article d’une manière différente qu’il soit pour le web ou pour la presse. Un journaliste va avoir une qualité rédactionnelle d’un écrivain. Celui qui écrit pour le web doit quant à lui plaire à son public, mais aussi et surtout aux moteurs de recherches.

Le but est que le site et l’article soient positionnés dans un bon rang. Pour cela, son but va être de mettre en place des techniques de mots clés, de netlinking et de champ sémantique pour avoir une bonne place dans le référencement. De plus, celui-ci ne rédige pas seulement des articles. Il peut être amené à écrire d’autres types de contenus comme :

Des fiches produits

Des newsletters

Des posts, etc.

La structure de l’article va être différente également. En effet, pour le journaliste sa mission est de faire rentrer le lecteur dans une histoire et une information qui va attiser sa curiosité et lui permettre de comprendre les enjeux.

Pour un rédacteur web, il faut aller droit au but. L’internaute ne va pas lire tout le contenu ou alors s’il le fait tout doit être très clair. Pour cela la fluidité du texte et des titres sont très importants. Dans l’écriture pour la presse les titres doivent être accrocheurs. Pour le web aussi, mais ils doivent être pertinents. Cela veut dire qu’il faut y placer des mots clés que l’internaute va mettre dans sa requête.

La production d’articles n’est également pas la même dans les deux professions. Celui qui rédige pour le web doit publier beaucoup de contenus par jour. Les clients peuvent demander de nombreux écrits sur la même thématique qui sera publiée sur différents supports. Pour cela, ces derniers peuvent s’aider d’un outil d’aide à la rédaction et à la reformulation.

