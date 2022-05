Toutes les astuces pour mieux rédiger et reformuler des textes

Une belle rédaction ou reformulation de texte n’est pas toujours une simple affaire. Pour avoir une rédaction de qualité, il faut appliquer quelques consignes nécessaires. Réaliser des écrits fluides et clairs demandent de faire attention à certains détails.

Les principes importants pour mieux rédiger ou reformuler un texte

Pour avoir un contenu qualitatif, il y a quelques règles que l’on peut suivre. Appliquer quelques astuces permettra d’être plus à l’aise avec la rédaction ou la reformulation.

S’imprégner du texte

Pour faciliter l’écriture et la réécriture d’un texte, il faut d’abord s’imprégner du contenu originel, ou de celui sur lequel vous vous inspirez. Pour cela, il faut :

Comprendre quel est le message véhiculé par l’auteur . Vous devez essayer d’identifier quelle est la thèse générale du contenu est en retirer les sous-thèses qui s’y dégage.

Une bonne structure est très importante . Certains écrits peuvent être plus simples et rapides à la compréhension si c’est derniers ont fait ressortir un point essentiel par paragraphe.

Un plan efficace qui se dégage clairement. Cela permet de reprendre plus simplement les idées.

S’imprégner du texte permet de se le réapproprier avec ses propres mots et d’éviter le plagiat.

Se débarrasser des excès

Une belle rédaction et fluide à lecture se caractérise par une écriture claire et concise. Pour cela, il ne s’agit pas d’écrire peu simplement d’aller droit au but. Vous devez donc éviter les tournures de phrases longues ou non compréhensive. Les excès peuvent alourdir un texte et le rendre indigeste à la lecture.

Il est important de dégager une idée par paragraphe sans vous perdre dans les détails. Vous pouvez notamment remarquer ses excès à la relecture et retirer ce qui est en trop. Les mots ou expression trop répétées alourdissent vos textes. Veillez à faire attention à cela en utilisant des synonymes ou expressions similaires.

Vérifiez la syntaxe et l’orthographe

La syntaxe et l’orthographe sont primordiales pour la rédaction d’un écrit. Pour cela pensez à la structure de vos phrases et au sens que vous voulez lui donner. Mieux vaut faire des phrases simples et courtes pour dégager ses idées. Faites attention aux anomalies ou aux fautes de sens. En cela la relecture est très importante, car elle permettra de relever ces problèmes.

L’orthographe est très importante pour distinguer une belle rédaction d’une moins bonne. Il faut être vigilant aux fautes de conjugaison et accords. Veillez à rester concentrer également pour ne pas faire des fautes simples ou des coquilles involontaires.

Pour faire une reformulation de texte rapidement, en prenant soin de ces détails, vous avez la possibilité d’utiliser des outils de reformulation en ligne.

Les outils de reformulation en ligne

La reformulation peut être parfois compliquée et il faut trouver plus variations à un même contenu. Pour cela, vous avez la possibilité de vous faire aider grâce à des outils en ligne.

Les plateformes de reformulation de texte

Ces plateformes vont aider à générer des textes uniques et exempts de plagiat. C’est une véritable aide pour un rédacteur pour varier son contenu. Ces dernières vont ainsi s’approcher au mieux du sens originel du texte et en créer un autre unique. L’occasion pour vous de voir de nouvelles formulations auxquelles vous n’auriez pas pensé.

Ces plateformes permettent également d’utiliser des mots clés qui vont être importants pour retrouver l’écrit lors d’une recherche en ligne. Ainsi, elles aident à être bien classé dans le moteur de recherche.

De plus, cela est un gain de temps et d’argent pour les rédacteurs. Parmi les sites de reformulation, les plus compétents, il existe Contenu unique.

Contenu Unique

Contenu Unique est une plateforme de qualité qui va générer des contenus uniques. Ces derniers seront donc sans plagiat. Ce site de reformulation propose en quelques clics un texte de qualité. Vous pouvez générer ce contenu de manière automatique ou manuelle. L’option manuelle vous permet de valider ou non certaines formulations, etc.

Vous aurez aussi plusieurs variations d’un même contenu sans vous soucier d’un problème de duplicité. La plateforme se charge de vérifier le taux de duplicité et de proposer un contenu original. Celle-ci va également permettre à vos textes d’être bien positionné dans le moteur de recherche et d’avoir une bonne visibilité.