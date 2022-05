Comment prendre soin correctement de ses ongles ? 

Prendre soin de ses ongles de pieds est important. Bien souvent, s’il n’y a pas de douleurs, on ne pense pas à se préoccuper de ces derniers. Toutefois, un ongle endommagé peut avoir des répercussions plus importantes par la suite.

Prenez soin de vos ongles

L’état des ongles peut se détériorer avec les aléas de la vie, mais peut aussi révéler notre état de santé. S’ils ont un mauvais aspect, cela peut être un signe de certaines maladies, mais aussi de carences.

Les différents problèmes d’ongles

En fonction de votre environnement, de votre rythme de vie et aussi de votre hygiène, vous pouvez avoir différents problèmes sur l’ongle. Très souvent, en vieillissant et en négligeant cette zone, vous pouvez développer des ongles striés et cassants. Si vous êtes un athlète, cela est encore plus avéré, car vous subissez des chocs sur vos pieds.

Le problème de l’ongle incarné est aussi un des maux les plus récurrents dans nos pieds. Celui-ci peut être très douloureux et long à soigner. Vous pouvez aussi avoir des ongles qui vont jaunir dû à plusieurs carences ou à des infections. Ces infections sont souvent des mycoses qui se forment à cause d’un champignon. Ces dernières sont pénibles à traiter et peuvent se révéler fastidieuses à s’en débarrasser.

Les conseils

Vous pouvez éviter ces désagréments cités précédemment si vous suivez quelques astuces simples. Pour commencer, il va de soi qu’une alimentation équilibrée et riche en nutriments peut améliorer l’aspect visuel de vos ongles. S’ils sont striés et cassants, cela peut survenir à cause de votre santé et de votre alimentation, mais aussi à cause de chocs subi. Pour cela, veillez à bien contrôler l’état des ongles de mains et de pieds suite à une blessure.

Pensez à les traiter suite à un choc avec du désinfectant et à une huile spéciale pour prévenir de tout risque futur.

Pour les pieds, veillez à bien changer de chaussettes fréquemment et à laver vos serviettes de bains également souvent surtout si vous attrapez par la suite une infection. Il est important de laisser les pieds aérés.

Tout au long de la journée, ces derniers sont enfermés et serrés dans des chaussures, ce qui favorise la sueur et la chaleur. Ces deux facteurs sont ce qu’il y a d’idéal pour avoir des infections. L’humidité va favoriser la macération des bactéries alors veillez à bien sécher vos orteils. Dans le cas où vous avez un doute sur une potentielle infection, traitez votre ongle immédiatement avec un produit adapté.

Traiter les problèmes d’ongles

Lorsque des problèmes apparaissent sur l’ongle, il est important de les traiter correctement.

Les étapes à suivre

Pour cela, vous devez consulter un spécialiste qui saura vous dire que faire et vous donner une routine pour les renouveler. Dans plusieurs cas, vous aurez des produits antifongiques ou aseptisant qu’il faudra appliquer sur ces derniers.

La plupart du temps, vous devrez appliquer des vernis adaptés en fonction de votre problème. Les huiles sérum de la marque Poderm sont parfaites pour traiter les différents désagréments que vous pouvez avoir sur vos mains et vos pieds.

Ces produits vont permettre de réparer et renouveler l’ongle. Vous avez la possibilité aussi d’appliquer des soins purifiants qui vont également désinfecter le pied, comme le spray purifiant Tea Tree.

Le produit fait pour vous

Si vous avez des problèmes d’infection et que l’aspect visuel est désagréable, la marque propose des vernis colorés qui vont nourrir, purifier et réparer les ongles tout en les protégeant. Les vernis Poderm de la gamme Color Care veillent à préserver vos ongles tout en leur donnant une belle esthétique.

Ses extraits naturels de Tea Tree vont agir sur la préservation et le renouvellement de vos ongles. Ces vernis sont idéaux pour faire barrière à des potentielles bactéries. Vous pourrez ainsi ressortir tranquillement vos orteils pendant l’été sans vous préoccuper de leur aspect.

Veillez à appliquer consciencieusement au quotidien les produits de la marque en fonction de votre problématique. Certains traitements doivent s’effectuer pendant longtemps pour retrouver une santé à d’un ongle. Certains maux peuvent mettre la moitié d’une année ou une année complète pour se guérir et que l’ongle soit complètement renouvelé.