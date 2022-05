Comment bien soigner une mycose des ongles ? 

La mycose d’ongle est un fléau pour ceux qui l’attrapent. Cette infection est assez courante et peut récidiver chez certaines personnes. Il faut être vigilant à bien traiter cette dernière, car elle peut mettre du temps à guérir et peut entrainer d’autres types de complications sur le pied.

La mycose des ongles : une infection courante

Les mycoses sur les ongles de pieds sont courantes. Ces dernières sont fastidieuses à traiter et peuvent mettre un certain temps à guérir.

Les symptômes d’une mycose de l’ongle

Celle-ci est également appelée “onychomycose”. Elle est due à la prolifération d’un champignon dans cette zone. Cette infection fongique est très contagieuse. En règle générale son apparition se fait sur le coin de l’ongle par une tache blanche qui va se développer au fil des jours. Il y a plusieurs signes qui peuvent révéler que vous avez une mycose sur l’ongle :

La formation d’une tache blanche est visible

On peut remarquer au fur et à mesure que l’ongle s’épaissit

Il est aussi possible que ce dernier devienne de plus en plus jaune

Le pourtour de l’ongle est gonflé et rouge , ainsi il peut être douloureux

Si vous limez ou frottez votre ongle touché, vous pourrez apercevoir une poudre blanche qui tombe . Ces résidus font partie de la formation du champignon, donc est extrêmement contagieux, alors ne touchez pas à cela.

Il est possible que vous ayez un décollement de l’ongle au fur et à mesure, surtout si vous êtes souvent avec des chaussures fermées et serrées.

Dans des cas plus rares, on peut même voir des taches noires. Toutefois, cela est plus rare et vient du fait que l’on n’a pas traité au préalable le problème.

Les causes

Il peut y avoir plusieurs facteurs à ce problème. C’est une infection courante pour l’adulte, mais d’autant plus pour les personnes âgées, après 70 ans. Cela est dû au fait que l’immunité n’est plus la même. Les risques d’infection sont donc plus probables.

Certaines maladies peuvent favoriser l’apparition de ces mycoses, c’est notamment le cas du diabète. Il y a aussi des traitements forts qui peuvent jouer un rôle sur cette infection, comme les traitements de chimiothérapies.

Dans beaucoup de cas, l’infection peut surgir du fait tue l’ongle est sensibilisé et fragilisé. Cela peut être dû à une blessure ou à un choc. Dans ces cas-là, des bactéries sont plus sujettes à s’infiltrer dans les ongles.

Il peut y avoir aussi des environnements qui augmentent le risque de voir l’apparition de ce problème. C’est le cas des lieux publics, où l’on marche pieds nus comme les piscines, vestiaires, tatamis, etc. Enfin, le manque de ventilation dans des chaussures fermées ainsi que la sueur et la chaleur peuvent favoriser l’apparition de ce champignon.

Traiter la mycose des ongles de pieds

Pour traiter cela, il faut mettre en pratique une certaine hygiène de vie. Ce traitement peut être très long, alors mettez en pratique quelques astuces pour que cela se soigne rapidement. Appliquez les traitements à la lettre est important pour la soigner. La marque Poderm propose un vernis conçu à cet effet.

Les conseils

Pensez à changer très souvent vos chaussettes et à bien laver ces dernières rapidement, ainsi que votre linge de bain. Il peut être aussi bien de laver ses draps régulièrement. Si vous en avez l’occasion, aérez le plus possible votre pied et ne mettez pas toujours des chaussures fermées. Il est conseillé également de bien sécher vos orteils et ne pas garder de l’humidité de manière générale dans vos pieds. Il est aussi préférable que vous coupiez bien vos ongles de pieds.

Le vernis apaisant : le produit miraculeux

Le vernis Poderm conçu pour la mycose des ongles est un produit qui va éliminer le champignon et renouveler l’ongle. Cette huile sérum purifiante va assainir celui-ci et lui permettre d’avoir une meilleure apparence visuelle. C’est un produit antifongique qui peut être un bon traitement pour enlever le champignon et d’éviter la propagation ailleurs dans le pied.

L’application de ce vernis va aider à atténuer les ongles jaunis et leur donner un meilleur aspect. Il faudra être consciencieux à l’application de celui-ci et attendre la complète repousse de l’ongle. Pour cela, il faudra appliquer le produit chaque jour pendant près d’un 1 an.