Comment masquer une mycose d’ongle du pied ? 

La mycose de l’ongle peut être un réel fléau pour le pied. Celle-ci peut vous empêcher de marcher correctement et provoquer de grandes gênes. Cette maladie des ongles est très courante et extrêmement contagieuse. C’est pourquoi, lorsque vous êtes face à ce genre de problème sur vos ongles de pieds, vous devez impérativement réagir au plus vite.

La mycose d’ongle du pied : un mal à soigner

Les mycoses d’ongles sont des infections qui peuvent se propager ailleurs. Ainsi, il est important de les traiter impérativement.

Qu’est-ce que la mycose de l’ongle ?

Cette dernière est la formation d’un champignon qui prolifère dans l’ongle. Celui-ci est appelé “onychomycose”. C’est une infection fongique qui apparait sous la forme d’une tache blanche.

Ce type de champignons est le même que celui qui se forme sur le pied. Généralement, le “pied d’athlète” peut se répercuter sur l’ongle. Traiter cela peut être long et il peut y avoir des récidives.

Les facteurs d’infection et les symptômes

On peut attraper ce genre de mycoses dans plusieurs cas. Tout d’abord, vous pouvez avoir les ongles fragilisés et cela joue en faveur de la prolifération de ces champignons. Si vous avez subi un choc sur celui-ci, il est possible qu’il ne se soit pas remis complètement.

Comme cité précédemment, le pied d’athlète est un facteur qui favorise ce problème. Dans ce cas-là, tout comme pour les mycoses des pieds, il faut éviter de les laisser trainer n’importe où. C’est le cas notamment des endroits humides et chauds qui favorisent la macération des bactéries. Cela peut être le spa, la piscine ou encore les vestiaires de sport.

Le contact avec l’eau peut accentuer la formation de ce genre d’infection. La pose de faux ongles peut également favoriser le terrain à des mycoses.

Généralement, ces symptômes sont facilement détectables. Très souvent, le contour de votre ongle est rouge et gonflé. Au bout d’un certain temps, ce dernier se fendille et devient jaune. Le frottement de la chaussure peut le faire décoller. Si vous pouvez porter très souvent des chaussures de sports, serrées et fermées, vous pouvez accentuer l’apparition de ce problème. Cela est dû à la sueur et à la chaleur des pieds.

Traiter la mycose d’ongle du pied

Il est très important de protéger et traiter votre ongle si vous souffrez de cela. La mycose nécessite une surveillance et une bonne hygiène.

Cacher la mycose de l’ongle

Très souvent, lorsque vous souffrez de ce problème, vous traitez la zone et souhaitez cacher l’ongle jauni avec un vernis. Or, cela n’est pas recommandé. Il est préférable de bien traiter la zone pendant un moment avec des traitements antifongiques. Appliquer un vernis coloré va masquer le problème, mais ne va pas l’effacer. Il n’est pas conseillé que vous délaissiez votre traitement pour cela. De plus, il est préférable, au début, de le laisser à l’air libre sans produits chimique esthétique.

Le traitement de la mycose demande du temps, de la rigueur et de la patience. Des astuces peuvent aider à ce qu’elle se soigne plus rapidement. Si vous en avez l’occasion, portez le plus souvent des chaussures ouvertes. Si vous ne pouvez pas faire cela, tentez de changer régulièrement de chaussures. Changez de linge de bain et de textile pour les pieds, le plus souvent possible. C’est une infection extrêmement contagieuse qui demande de faire attention aux autres parties du corps. Évitez aussi de garder les pieds avec de la sueur ou humides de la douche.

Les traitements

Pour soigner cela, il vous faut des traitements antifongiques qui vont nettoyer et aseptiser l’endroit concerné. Avant de vous lancer dans n’importe quel traitement, consultez un spécialiste qui vous donnera une bonne posologie.

Il existe des vernis colorés qui permettent de cacher l’ongle endommagé et qui vont également protéger et le soigner.

C’est le cas des vernis Poderm, notamment avec sa gamme de vernis Tea Tree Color care. Ces derniers vont permettre de soigner tout en proposant un aspect esthétique à vos ongles. Il est possible d’en trouver en plusieurs coloris. Pour les hommes, il est possible d’appliquer un vernis à finition mate qui se nomme Vernis Illusion. Avec ce traitement, complémentez le soin avec le sérum purifiant. Ces produits de la marque Poderm vont permettre de soigner et nettoyer la zone infectée.