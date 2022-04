Reformuler et réécrire correctement des textes 

Pour les rédacteurs, il est important de créer des contenus uniques pour ne pas faire du plagiat. La mission peut être compliquée quand on voit la quantité d’informations qui circule sur le web. La reformulation est essentielle pour reprendre des idées ou concepts.

Un principe essentiel dans la rédaction : la reformulation

La reformulation est essentielle pour écrire du contenu différent de l’original. Cette dernière est un principe important lors de la rédaction d’un écrit.

Qu’est-ce que la reformulation ?

La reformulation est apprise dès le plus jeune âge pour pouvoir reprendre des idées sans s’approprier un texte. Il est important de ne pas reprendre la formulation et le contenu rédactionnel écrit par une autre personne. Vous n’échapperez pas au plagiat. Ce dernier est fortement sanctionné.

Reformuler est une façon de déconstruire un écrit et de se le réapproprier avec ses propres mots. Plusieurs astuces vous permettent de vous inspirer d’un texte sans pour autant copier l’auteur original. Pour cela, vous devez lire l’article, ou tout type d’écrit, en vous concentrant sur la thèse générale.

Dégagez-en les idées principales qui en découlent et essayez de le réécrire à votre manière. Les termes, expressions et tournures sont toujours remplaçables par d’autres. Vous pouvez penser à donner également un ton et un style différents à vos contenus.

Pour ne pas créer des contenus similaires, pensez à des astuces simples, comme :

Utilisez des s ynonymes et des expressions variées

Scindez vos phrases et ne faites pas des tournures de phrases trop longues et compliquées

Pensez à donner des titres percutants et faites une bonne structure

Développer une idée par paragraphe pour créer une fluidité à la lecture et une bonne visibilité.

Faire attention à la duplicité

En rédaction web, il faut être particulièrement vigilant au “duplicate” qui est sanctionné par Google. Lorsque vous créez beaucoup de contenus, il peut être difficile de faire un contenu unique.

Il est possible de faire du contenu dupliqué interne sur vos propres contenus, mais aussi externe lorsque vous avez repris des sources d’autres sites et écrits. La duplicité peut nuire à votre positionnement dans le référencement. De manière plus grave, si vous recopiez des pages, articles externes, cela sera plus important en termes de conséquences. Vous pouvez être lourdement sanctionné jusqu’à être blacklisté du moteur de recherche.

Ainsi, vous devez produire du contenu qui se retrouve en dessous de la barre de 20 % de plagiat. Pour éviter ce genre de problèmes, vous avez des outils compétents pour vous aider à reformuler des textes et créer des contenus originaux.

Les outils de reformulation et de réécriture

Pour avoir une assistance au niveau de la rédaction à ce niveau-là, vous avez plusieurs outils possibles. Un site de reformulation vous permettra de vous donner une aide à l’écriture des écrits, surtout si vous en avez plusieurs d’un même thème.

Un outil compétent : Contenu Unique

Vous êtes rédacteur web ou vous souhaitez faire des contenus différents ou simplement avoir une aide pour des écrits plus traditionnels, Contenu Unique est le bon outil. En effet, celui-ci vous propose un contenu unique. Il pourra également vous donner des variantes.

Vous pouvez avoir des écrits automatiquement générés, mais vous pouvez aussi vous servir de la plateforme manuellement. Ainsi, si vous souhaitez enlever certaines tournures ou changer des termes, il est possible de le faire.

Les fonctionnalités de la plateforme

En seulement quelques clics, vous aurez un contenu reformulé unique. La plateforme est facile d’utilisation grâce à une interface simple et ergonomique. Elle identifie le taux de duplicité et s’adapte pour vous donner un contenu original. Cet outil peut être tant utilisé pour des articles web que pour des écrits d’autres types. Cela peut être une bonne aide.

La plateforme vous propose de nombreux vocabulaires et synonymes pour votre rédaction. Il est aussi possible de créer vous-même un dictionnaire personnel avec des mots ou expressions que vous souhaitez voir apparaitre dans vos textes. Elle vous permet aussi de bloquer et d’éviter des mots que vous ne désirez pas voir apparaitre.

Une fois le texte généré, vous avez la possibilité de l’exporter en plusieurs formats. Avoir recours à Contenu unique vous permettra de faire un gain de temps et d’argent. Le logiciel est toujours en expansion et s’améliore de jour en jour pour vous donner une bonne qualité de service.