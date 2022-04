Comment faire entrer votre site dans google Discover,100% de réussite grâce à cette méthode simple

Fil d’actualité créé par Google pour diffuser des articles et vidéos sur les appareils mobiles, Discover propose aux utilisateurs du contenu personnalisé basé sur leurs recherches. Discover représente clairement le Graal pour tout éditeur de site. On connaît tous son impact sur le SEO.

Qu’est ce que Discover ?

Google Discover offre aux internautes la possibilité de découvrir des contenus correspondant à leurs intérêts et préférences. Avec son algorithme, Google détermine ce que les utilisateurs aiment et leur suggère de nouveaux contenus en fonction de l’activité de leurs recherches passées ainsi qu’en fonction de leurs interactions avec l’app Google Discover.

Les utilisateurs ont également la possibilité de personnaliser davantage ce qu’ils voient sur leur flux en suivant les sujets qui les intéressent. Les résultats de l’application Discover changent régulièrement en fonction du contenu nouvellement publié et des intérêts des utilisateurs.

Pour les créateurs de contenu, Google Discover est un moteur de trafic très puissant pour les sites Web. Les flux de Google Discover contiennent généralement un mélange d’articles d’actualité et de contenu froid. L’accent est mis sur les éléments visuels, tels que les photographies et les vidéos.

Commençons par le site, ici on parle de sites classiques, pas forcément de gnews mais bien de n’importe quel type de site.

Optimisation onsite :

Avoir un site parfait au niveau de la vitesse d’affichage des pages (au-dessus de 80 serai idéal).



Voilà pour les 3 points les plus importants.

Astuces pour y entrer à tous les coups

Ce qui nous intéresse particulièrement, c’est d’entrer dans Google Discover. Pourquoi ? Parce qu’aujourd’hui, c’est Discover qui peut apporter le plus de trafic à votre site. C’est devenu un élément essentiel de toute stratégie de contenu.

Et la question que tout le monde se pose est : comment entrer dans Google Discover et voir apparaître le fameux onglet « Discover » sur la Search Console qui va déterminer son éligibilité à cette source presque illimitée de trafic.

Une fois son site « éligible » à Discover, il faut savoir comment y rester et comment l’exploiter au mieux pour faire le plus de trafic possible.

Attention toutefois, bien que n’importe quel site web puisse apparaître sur Discover, tous les contenus ne peuvent pas y être diffusés. Il faut bien évidemment respecter la politique de publication de contenu de Google News. Ainsi pour être conforme aux directives de la firme, votre contenu doit être original, utile, frais et répondre à une demande de l’internaute.

En plus des nombreuses obligations auxquelles se conformer pour être éligible à Google Discover, il y a une partie un peu plus technique à gérer. En effet, répondre aux directives de Google en terme de contenu ne suffit pas toujours.

Pour avoir l’onglet Discover sur la Search Console, signe très clair que Google a « validé » votre site pour Discover, vous allez devoir agir sur les données structurées.

Si votre site est sous WordPress, il existe des plugins permettant de paramétrer facilement ces données structurées qui sont les mêmes demandées pour un site Google News. On peut citer entre autres le plugin Schema & Structured Data for WP & AMP qui est à mon sens le meilleur. Attention à bien le configurer, notamment en sélectionnant le schéma NewArticle.

Évidemment, comme je l’ai dit plus haut, l’optimisation du site web joue également un rôle important, les indicateurs Core Web Vitals « au vert » ajoutent sans aucun doute un coup de pouce non négligeable au passage sur Discover, en plus d’offrir une meilleure expérience utilisateur.

A moins d’être un gros média, apparaître sur Discover et surtout y rester n’est pas une mince affaire. Il va falloir montrer patte blanche et prouver à Google que vous êtes légitime sur un sujet, on peut même dire « spécialiste » de votre sujet.

Un article sur Discover a une durée de vie relativement courte, pouvant générer du trafic jusqu’à 1 semaine maximum. Il est donc important de gagner en autorité sur un sujet bien précis. Plus vous allez traiter un sujet, plus vous serez légitime et donc potentiellement poussé sur Discover.

Dans une vidéo Trikaya de Fred Bobet (@Doeurf sur Twitter), Clément Pessaux (@labisse) explique très bien cette notion d’autorité.

Clément Pessaux explique qu’en publiant par exemple chaque jour un article sur le même sujet en prenant des axes différents, vous devenez légitime aux yeux de Google. Si vous publiez sur une thématique plutôt qu’un « topic », il faudra que votre site soit plus puissant pour être visible, que ce soit sur Google News comme sur Discover.

Mais plus que tout, l’engagement est la clé de la réussite sur Google Discover. Il faut absolument travailler son titre dans cette optique, mais aussi la photo que l’on met en avant pour déclencher le plus possible d’engagement et les deux premières lignes.

Du trafic gratuit jusqu’à 1 million par jour, c’est possible grâce à Google Discover même sans être un gros média.

Le CTR de votre article est une donnée fondamentale, car c’est lui qui va déterminer la longévité de l’article sur l’application. Plus le CTR est haut, plus l’article sera propagé par Google et inversement.

Concernant les sujets qui fonctionnent, à part Julien Jimenez qui maîtrise cet art, personne n’a véritablement la réponse. A vous de tester en réfléchissant « utilisateur », mais non pas seulement en termes de personne, mais de groupe puisque Google classe les utilisateurs au sein de groupes.

Ainsi, par exemple, si un utilisateur aime un sujet précis, il va identifier d’autres sujets qui peuvent lui plaire en fonction des intérêts des autres personnes de son groupe. C’est la raison pour laquelle parfois on peut se retrouver avec des articles proposés par Google qui ne correspondent pas forcément tout à fait à nos centres d’intérêt, mais dont le contenu est considéré comme « similaire » par Google.

Pour finir, on va faire un petit tour des points importants à retenir si vous ne voulez pas perdre votre éligibilité à Discover :

Bien renseigner les mentions légales du site

justifier le profil des rédacteurs avec de vrais comptes de réseaux sociaux et un texte présentant chacun d’eux;

bien sourcer ses articles pour éviter que Google ne vous classe en fake news ou news douteuses

